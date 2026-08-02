Khơi thông nguồn lực từ những quyết sách kịp thời

Dự án mở rộng, nối dài đường Tố Hữu là công trình hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển đô thị và tăng trưởng của TP. Huế. Ảnh: Đức Quang

Không để vốn và dự án chờ nhau

Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX mới đây, HĐND thành phố đã thông qua 27 nghị quyết (NQ), trong đó nhiều quyết sách tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến tăng trưởng như đầu tư công, ngân sách và đất đai.

Đánh giá ý nghĩa của các NQ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến khẳng định, các NQ về phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025, cùng các chính sách về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội… sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo dư địa phát triển và nâng cao chất lượng quản trị địa phương trong giai đoạn mới.

Trước kỳ họp, các ban HĐND thành phố đã tổ chức khảo sát tại nhiều địa phương, trực tiếp ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư công và quản lý đất đai. Những kết quả khảo sát này trở thành cơ sở quan trọng để thẩm tra các tờ trình và hoàn thiện nghị quyết trước khi trình HĐND xem xét.

Một trong những quyết sách đáng chú ý là NQ số 29/2026/NQ-HĐND ngày 10/7/2026 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Điểm mới của NQ không nằm ở những con số phân bổ, mà ở tư duy tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở.

Theo đó, thành phố dành tối đa 30% nguồn vốn đầu tư công để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường; phần còn lại tập trung cho các DA trọng điểm, chương trình ODA, dự án PPP và các công trình có tính liên kết vùng. Đồng thời, 10% kế hoạch vốn trung hạn được dành làm nguồn dự phòng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Gia Công, việc phân cấp tối đa 30% nguồn vốn đầu tư công là cần thiết nhằm tăng tính chủ động cho các địa phương trong quản lý và sử dụng nguồn lực. Thực tế nhiều xã, phường vẫn gặp khó khăn về vốn đầu tư, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, trong khi các dự án còn nhỏ lẻ, thiếu tính kết nối. Ban cũng đánh giá hệ thống tiêu chí phân bổ vốn được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và thực tiễn địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu cơ chế ưu tiên phân cấp nguồn thu từ quỹ đất do cấp xã quản lý để tăng thêm nguồn lực đầu tư tại chỗ.

Không chỉ xây dựng cơ chế dài hạn, HĐND thành phố còn kịp thời điều chỉnh dòng vốn cho các dự án đang triển khai. Thông qua NQ số 39/NQ-HĐND ngày 10/7/2026 và NQ số 40/NQ-HĐND ngày 10/7/2026, HĐND đã điều chỉnh, bổ sung gần 920 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nhiều nguồn khác nhau, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và khởi công những DA hạ tầng cấp thiết. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân, tránh tình trạng vốn chờ DA hoặc DA chờ vốn.

Đánh thức nguồn lực đầu tư

Nếu các NQ về đầu tư công giúp dòng vốn ngân sách vận hành hiệu quả hơn thì NQ số 41/NQ-HĐND ngày 10/7/2026 lại hướng đến mục tiêu khơi thông nguồn lực xã hội đang bị “đóng băng” tại các dự án tồn đọng kéo dài.

Theo NQ, HĐND thành phố thống nhất chủ trương tháo gỡ khó khăn cho 4 DA gồm: Khu đô thị Phú Mỹ An, Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, Khu nhà ở An Đông và Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary.

Điểm nghẽn của các DA này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi của hệ thống pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ và những khoảng trống trong quy định chuyển tiếp. Có những DA đã hoàn thành phần lớn công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư bỏ ra hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn không thể hoàn tất các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hue Spirit Sanctuary là một ví dụ. Nhà đầu tư đã chi hơn 33 tỷ đồng để thỏa thuận, bồi thường cho 93 hộ dân trên diện tích khoảng 3,77ha. Tuy nhiên, DA phải dừng nhiều năm do vướng mắc về trình tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm triển khai.

Để tháo gỡ các vướng mắc này, HĐND thành phố đã vận dụng các cơ chế đặc thù theo NQ của Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý để xử lý từng dự án cụ thể nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Thẩm tra nội dung này, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hoàng Phú cho biết, cơ bản thống nhất với phương án của UBND thành phố đối với các dự án Phú Mỹ An, Thủy Vân và An Đông. Tuy nhiên, đề nghị việc xác định nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư phải được thực hiện đúng các NQ của Quốc hội và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm minh bạch, tránh thất thu ngân sách. Đối với DA Hue Spirit Sanctuary, Ban cũng thống nhất chủ trương tháo gỡ khó khăn nhưng nhấn mạnh việc áp dụng cơ chế đặc thù phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa giữa mục tiêu khơi thông nguồn lực đầu tư và yêu cầu giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai các NQ đã được thông qua, xây dựng kế hoạch thực hiện với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; tập trung đẩy nhanh các DA trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.