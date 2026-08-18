Đừng để doanh nghiệp phải đi đường vòng tìm cơ hội

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm trao đổi với các doanh nghiệp tại diễn đàn.

Sáng 18/8, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam vòng địa phương - Huế 2026 đã diễn ra 4 diễn đàn chuyên đề, tập trung vào những vấn đề sát sườn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Doanh nghiệp cần vốn theo “nhịp” kinh doanh

Tại các diễn đàn, nhiều cơ sở lưu trú phản ánh khó khăn khi thực hiện thủ tục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); đất đai; khó khi tiếp cận vốn do lãi suất và điều kiện vay trong khi đang cần tái cơ cấu hoạt động.

Theo đại diện các DN, điều họ cần không chỉ là quy định mà là một quy trình cụ thể: Cơ quan nào tiếp nhận, hồ sơ gồm những gì, từng bước thực hiện ra sao, thời hạn giải quyết bao lâu và DN có thể theo dõi tiến độ ở đâu. Đặc biệt, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng nằm trong nhà phố, nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc công trình cũ. Khi cải tạo, chuyển đổi công năng, chủ cơ sở khó xác định hạng mục nào sẽ phát sinh yêu cầu mới về PCCC.

Ngoài ra, việc không chỉ là thiếu quỹ đất sạch mà còn thiếu một nguồn thông tin chính thức, tập trung để có thể kiểm tra đồng thời quy hoạch, pháp lý, tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng, chi phí thuê và khả năng bàn giao cũng được DN kiến nghị.

Trao đổi tại diễn đàn, ông Trần Công Thích Vương, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, DN có nhu cầu thuê mặt bằng đã hoàn thiện hạ tầng nên ưu tiên tìm hiểu tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo ông Trần Công Thích Vương, Sở Công Thương là đầu mối cung cấp thông tin về các cụm công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố cung cấp thông tin về các khu công nghiệp. Hai cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn DN về diện tích đất còn trống, hạ tầng, ngành nghề tiếp nhận và mức độ phù hợp của từng địa điểm.

“Một số khu công nghiệp như Phú Bài, Phong Điền, La Sơn, hiện còn khả năng tiếp nhận dự án. Một số khu, cụm công nghiệp tại Quảng Điền, Hương Trà, Hương Sơ cũng có thể đáp ứng nhu cầu của DN nhỏ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần rà soát, xác nhận cụ thể quỹ đất và mức độ hoàn thiện hạ tầng trước khi giới thiệu cho DN”, ông Vương nói.

Ở lĩnh vực tín dụng, phản ánh của DN cho thấy, thời hạn vay và lịch trả nợ không phù hợp với chu kỳ kinh doanh, nguồn vốn khó phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành. Vì vậy, DN mong muốn ngân hàng không chỉ đưa ra yêu cầu về tài sản bảo đảm mà cần tư vấn trước để họ biết hồ sơ còn thiếu gì, đồng thời có những sản phẩm tín dụng phù hợp với dòng tiền của từng ngành.

Giải đáp kiến nghị DN, đại diện ngành ngân hàng cho hay, tài sản bảo đảm chỉ là một trong những căn cứ xem xét khoản vay. Ngân hàng còn đánh giá tình hình tài chính, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị, thị trường đầu ra và khả năng trả nợ.

Các ngân hàng hiện triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho DN nhỏ và vừa, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, chuyển đổi số và các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, DN cần xây dựng phương án kinh doanh khả thi, minh bạch hồ sơ tài chính và chứng minh hiệu quả sử dụng vốn. Khi dự án có đầu ra, dòng tiền và kế hoạch trả nợ rõ ràng, ngân hàng có thêm cơ sở thẩm định, kể cả khi tài sản bảo đảm còn hạn chế.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố nêu kiến nghị tại diễn đàn.

Giữ chân du khách bằng sản phẩm mới

Tại diễn đàn về du lịch, các DN lữ hành cho rằng, hành trình của du khách đến Huế vẫn khá quen thuộc, như tham quan Đại Nội, lăng tẩm, chùa chiền rồi rời đi sau một đêm để tiếp tục đến Đà Nẵng, Hội An. Trong khi đó, mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú đòi hỏi phải có thêm sản phẩm đủ sức giữ chân khách.

Đại diện Công ty TNHH Cố Đô Xanh đề xuất xây dựng cơ chế kết nối khách sạn với làng nghề, điểm đến văn hóa để hình thành các tour trải nghiệm dành riêng cho khách đang lưu trú tại Huế; đồng thời tăng cường các sự kiện kích cầu vào mùa thấp điểm.

Một đề xuất đáng chú ý khác là biến mùa mưa - vốn thường khiến công suất phòng giảm thành một sản phẩm du lịch thay vì xem đây chỉ là mùa thấp điểm. Qua đó tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn.

Trao đổi tại diễn đàn, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, kết quả khảo sát do ngành du lịch phối hợp với các trường đại học thực hiện cho thấy mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách đến Huế dao động từ 3,6 - 7,2 triệu đồng, cao hơn con số 1,7 triệu đồng được sử dụng trong một số đánh giá trước đây. Đáng chú ý, tỷ lệ du khách quay lại Huế đạt 71%.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, đây là tín hiệu cho thấy Huế có chiều sâu về văn hóa và hệ thống sản phẩm đủ sức thu hút du khách quay trở lại.

“Ngành du lịch cũng đang mở rộng xúc tiến tại các thị trường Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản; Đông Nam Á như thị trường tiềm năng Ấn Độ”, bà Trâm nói.

Về kinh tế đêm, ngành du lịch định hướng phát triển chuỗi trải nghiệm sông Hương về đêm, dịch vụ du thuyền, ca Huế, ẩm thực; tăng cường chiếu sáng nghệ thuật; mở rộng không gian phố đêm và phố ẩm thực. Thành phố cũng dành 102 tỷ đồng trong 5 năm để hoàn thiện hạ tầng du lịch nông thôn, góp phần đưa du khách từ khu vực trung tâm đến các vùng ven.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Thích Vương giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp.

Mở dữ liệu và không gian thử nghiệm cho doanh nghiệp

Ở diễn đàn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các DN đặt vấn đề trực diện: Làm sao đi từ một ý tưởng đến sản phẩm mẫu, từ sản phẩm mẫu đến thị trường và khách hàng đầu tiên.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu Hệ thống dữ liệu mở của thành phố tại data.hue.gov.vn. Đến ngày 18/8, hệ thống đã công bố 227 bộ dữ liệu. DN có thể khai thác dữ liệu hiện có hoặc đề xuất cơ quan chức năng cung cấp thêm thông tin phù hợp với nhu cầu theo quy định.

“Thành phố cũng xây dựng nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số, trong đó có một số ứng dụng miễn phí. DN có thể phản hồi để được kết nối với giải pháp phù hợp hơn nếu công cụ hiện có chưa đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, thành phố cũng đang chuẩn bị hai không gian thử nghiệm dùng chung: Một không gian phục vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; một phòng thử nghiệm về internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Dự kiến thông tin cụ thể sẽ được công bố trong tháng 9 để DN có thể tiếp cận và thử nghiệm sản phẩm”, ông Nguyễn Kim Tùng thông tin.

Liên quan cơ chế đặt hàng đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Kim Tùng cho biết, điểm cốt lõi là nhiệm vụ phải xuất phát từ một bài toán thực tế, tạo ra sản phẩm mới có hàm lượng khoa học - công nghệ và có sự tham gia của doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ quan Nhà nước hoặc địa phương.

Tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tại diễn đàn.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đề xuất của DN về phát triển mô hình trồng khế kết hợp workshop du lịch cộng đồng mở ra một câu chuyện khác, đó là làm sao biến một loại cây quen thuộc thành sản phẩm kinh tế có giá trị cao hơn.

Theo ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn thành phố hiện có khoảng 3.400ha cây ăn quả, trong đó có khoảng 800ha thanh trà, 700ha bưởi da xanh, 800ha chuối cùng hàng trăm hecta cam, dứa.

Cây khế đã được trồng từ lâu nhưng chủ yếu xen canh trong các nhà vườn, chưa phải cây trồng chủ lực. Vì vậy, việc phát triển diện rộng cần được tính toán trên cơ sở thích ứng biến đổi khí hậu, khả năng liên kết chuỗi và hiệu quả kinh tế đối với người dân. Đặc biệt, khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão là một thách thức cần tính đến khi xây dựng vùng nguyên liệu.

Tuy vậy, trước đề xuất của DN, ông Lê Văn Anh khẳng định, ngành nông nghiệp sẵn sàng tạo điều kiện cho những sáng kiến có khả năng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Ngành sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn hỗ trợ DN về kỹ thuật, quy hoạch vùng nguyên liệu. Nếu DN mong muốn, ngành nông nghiệp cũng có thể đề xuất phối hợp với các chuyên gia từ các trường đại học: Khoa học, Nông Lâm - Đại học Huế nghiên cứu đề tài khoa học cấp thành phố phù hợp.

“Mục tiêu là đánh giá toàn diện giá trị của cây khế, từ lá đến quả, xây dựng quy trình nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn và kết hợp với các loại cây như sả, gừng để đa dạng hóa sản phẩm”, ông Lê Văn Anh nói.