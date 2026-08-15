  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

ClockThứ Bảy, 15/08/2026 09:09
Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đã trở thành nhà đầu tư AI lớn tại Nam Phi, đem lại cơ hội cho Đất nước Cầu vồng đẩy mạnh phát triển AI, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện dịch vụ công.

Đại học Huế trước yêu cầu chuyển đổi trong kỷ nguyên sốVinh danh thế hệ các nhà kiến tạo AI đưa tri thức toàn cầu giải bài toán thực tế Việt Nam 2026Kích hoạt tài nguyên di sản trong kỷ nguyên số

 Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Với lợi thế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến và hệ thống cáp ngầm quốc tế, Nam Phi hiện là nơi tập trung tới 70% số lượng trung tâm dữ liệu trên toàn châu Phi. Lĩnh vực này đang thu hút hàng tỷ USD đầu tư từ các “ông lớn” công nghệ như Microsoft và Amazon. 

Sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống trung tâm dữ liệu đã giúp Nam Phi vươn lên trở thành trung tâm kỹ thuật số lớn nhất châu lục. Quy mô thị trường hạ tầng đám mây và AI tại đây dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt 5 tỷ USD vào năm 2031. Nam Phi sở hữu “vùng đám mây” của Google, Microsoft và Amazon Web Services đặt trong nước, cùng mạng lưới trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Johannesburg và các tuyến cáp quang biển giúp kết nối quốc tế với độ trễ thấp.

Các doanh nghiệp lớn cùng các nhà cung cấp công nghệ Nam Phi và quốc tế đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang đưa AI vào vận hành thực tế, mở rộng hạ tầng đám mây, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng, khiến AI trở thành một lớp hạ tầng mềm mới của nền kinh tế số Nam Phi. Điều này cho phép các tổ chức tài chính, bán lẻ, viễn thông và cơ quan nhà nước chạy các ứng dụng AI trên nền tảng điện toán đám mây hiện đại, đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu nội địa, đồng thời biến Nam Phi thành cửa ngõ tính toán cho phần còn lại của châu Phi.

Giới chuyên gia cho rằng, tác động của AI đối với Nam Phi sẽ phụ thuộc vào việc nước này coi AI là một năng lực quốc gia, gắn với đầu tư vào giáo dục, kỹ năng số, năng lực nghiên cứu và thiết chế quản trị công nghệ, chứ không chỉ là bộ công cụ nhập khẩu. Nếu xây dựng được hệ sinh thái AI gắn với nhu cầu thực tế, tăng cường vai trò của các trường đại học, xã hội dân sự và doanh nghiệp nội địa, Nam Phi có thể biến AI thành động lực giải quyết các “nút thắt” về năng suất, dịch vụ và bao trùm, thay vì để công nghệ này trở thành nguồn rủi ro mới cho một xã hội vốn đã dễ tổn thương. 

Trong bối cảnh hệ sinh thái kỹ thuật số đang trở thành nền tảng cho năng lực cạnh tranh kinh tế và định hình thập kỷ phát triển tiếp theo, với bước đi chiến lược nhằm khẳng định tầm nhìn và vị thế tiên phong trong kỷ nguyên số, Nam Phi đang đầu tư mạnh nhằm tăng tốc chuyển đổi số và định hình một hệ sinh thái AI toàn diện.

Tuy nhiên, Nam Phi chưa có luật chuyên ngành về AI mà chủ yếu dựa vào khung pháp lý hiện có về bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, người tiêu dùng, tội phạm mạng và tài chính. Dự thảo Khung chính sách trí tuệ nhân tạo quốc gia của Nam Phi từng được chuẩn bị nhưng phải rút lại sau sai sót về trích dẫn, khiến kế hoạch tham vấn công chúng bị lùi tới năm 2027, trong khi cần thiết phải có “hàng rào bảo vệ” chủ quyền dữ liệu.

Trong bối cảnh khung pháp lý đang hoàn thiện, các tập đoàn công nghệ toàn cầu, đặc biệt là Google, đã trở thành nhà đầu tư AI lớn tại Nam Phi. Điều này đem lại nhiều cơ hội, song cũng gây lo ngại về sự phụ thuộc công nghệ, rủi ro mất việc, tập trung quyền lực, nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng nếu AI không được thiết kế riêng cho bối cảnh xã hội Nam Phi.

Trong khi đó, sự phát triển “nóng” của nền kinh tế số mang theo những rủi ro hiện hữu khi các trung tâm dữ liệu nở rộ tiêu tốn nhiều năng lượng, khiến Nam Phi phải đối mặt với bài toán cân đối giữa phát triển một lĩnh vực ngốn nhiều điện năng với bảo vệ môi trường.

https://nhandan.vn/chien-luoc-tien-phong-trong-ky-nguyen-so-post982041.html?gidzl=dRnJ5ybTAp-VeLeNnaKjFP6kL13UHIPhXgTJ5eP2837NgLGSWa9oEeNs1XNNG7y-rV0CG31Xqa0VpLqcFG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Chiến lượctiên phongkỷ nguyên số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trưởng thôn trẻ tiên phong làm kinh tế nơi vùng biên

Luôn tìm cách phát triển kinh tế, anh Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1992), Trưởng thôn Sơn Phước, xã A Lưới 2 truyền động lực đến người dân khu vực biên giới nỗ lực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững và vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưởng thôn trẻ tiên phong làm kinh tế nơi vùng biên
Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương
Phát triển nhân lực AI đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược

Ngày 11/8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (Chương trình), nhằm hình thành đội ngũ nhân lực có quy mô, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Phát triển nhân lực AI đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược
Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia
Ấn Độ và Mỹ củng cố quan hệ chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 8/8 có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong bối cảnh hai nước tiếp tục củng cố và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện Ấn Độ-Mỹ.

Ấn Độ và Mỹ củng cố quan hệ chiến lược

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top