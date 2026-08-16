

Theo ông Trần Văn Mỹ, Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuyển từ tư duy thu hút FDI theo số lượng sang chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Tư duy này phù hợp với định hướng “Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng nóng” mà thành phố Huế đang theo đuổi. Là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế có dư địa rất lớn trong phát triển và thu hút FDI, nhất là về quy hoạch và không gian đô thị. Huế cũng có những lợi thế khác biệt về môi trường cảnh quan, hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao. Nếu tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, Huế sẽ là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia. Quy mô khu vực FDI của Huế hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của một thành phố trực thuộc Trung ương. Những năm gần đây, thành phố Huế hầu như vắng bóng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Một trong những nguyên nhân là hạ tầng công nghiệp và quỹ đất sạch dành cho các dự án quy mô lớn còn hạn chế. Chi phí logistics và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn chưa tạo được lợi thế cạnh tranh so với nhiều địa phương khác. Thủ tục hành chính ở một số khâu vẫn làm tăng chi phí thời gian của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và một chính quyền có khả năng xử lý công việc nhanh, minh bạch, hiệu quả mới quyết định đến lựa chọn đầu tư của doanh nghiệp.



Xúc tiến đầu tư tại chỗ là phương thức xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất. Một doanh nghiệp đang hoạt động thành công sẽ là "đại sứ" thuyết phục nhất để giới thiệu Huế với các đối tác quốc tế. Thời gian gần đây, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng vẫn còn dư địa để làm tốt hơn. Doanh nghiệp mong muốn các cuộc đối thoại định kỳ được duy trì thực chất, các kiến nghị được xử lý nhanh, đồng thời được hỗ trợ trong tuyển dụng lao động, mở rộng sản xuất, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp cần không chỉ là sự hỗ trợ khi mới đến đầu tư mà còn là sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình phát triển. Thực tế thì đây là cơ hội nhiều hơn là thách thức. Định hướng phát triển đô thị di sản, văn hóa và sinh thái đòi hỏi Huế phải ưu tiên các dự án công nghệ sạch, phát thải thấp, tiết kiệm năng lượng và thực hành tốt các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Đối với doanh nghiệp FDI hiện hữu, định hướng này sẽ là động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao.

Theo tôi, nguồn nhân lực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của Huế trong giai đoạn tới. Vì thế, đào tạo phải đi trước một bước. Thành phố cần hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, Đại học Huế và cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ quá trình xây dựng chương trình đào tạo, xác định kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn đầu ra. Nhà trường đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, còn chính quyền đóng vai trò kiến tạo chính sách và kết nối. Thành phố cũng cần có cơ chế thu hút chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao từ các địa phương khác, tạo điều kiện để sinh viên giỏi sau tốt nghiệp lựa chọn Huế là nơi lập nghiệp. Chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào nỗ lực của doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp cần là một hệ thống chính sách đồng bộ, hoàn thiện hành lang pháp lý, chính quyền có thể tham gia thúc đẩy tiêu dùng xanh, mua sắm công xanh đến mở rộng thị trường cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn bền vững. Các chính sách hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ sạch và đào tạo nguồn nhân lực cũng sẽ góp phần giúp quá trình chuyển đổi nhanh và hiệu quả hơn. Cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian vẫn nên được ưu tiên khi doanh nghiệp quyết định đầu tư. Bởi lẽ, điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là chính sách ưu đãi mà còn là tốc độ xử lý hồ sơ, tính minh bạch và khả năng giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh. Một ngày dự án được triển khai sớm hơn đều giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tận dụng cơ hội thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nói cách khác, giảm được chi phí thời gian chính là nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư. Khi doanh nghiệp cảm nhận được sự đồng hành của chính quyền, họ sẽ yên tâm đầu tư lâu dài và tiếp tục mở rộng sản xuất. Hiện nay, doanh nghiệp Huế tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI vẫn còn khiêm tốn. Thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Huế sẽ đẩy mạnh các chương trình kết nối cung - cầu, diễn đàn gặp gỡ giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chúng tôi kiến nghị thành phố có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI ưu tiên sử dụng các nhà cung ứng tại địa phương khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành và tiến độ. Khi doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, FDI sẽ không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn lan tỏa công nghệ, kinh nghiệm quản trị và tạo động lực phát triển bền vững cho kinh tế Huế. Đây cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 10 hướng tới.