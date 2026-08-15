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Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 17/8

HNN.VN - Điểm nhấn ở trang Thời sự - Chính trị là bài “Quản lý rủi ro thất thu ngân sách trên cơ sở dữ liệu”. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, việc chống thất thu thuế cũng cần thay đổi cách làm, dựa nhiều hơn vào kết nối, đối chiếu dữ liệu và sự phối hợp giữa các ngành. Đáng chú ý, những lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, lưu trú, kinh doanh qua các nền tảng số đang được xác định còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế.

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 497 phát hành ngày 12/8Mời đón đọc Huế ngày nay số 489, ngày 3/8Đón đọc Huế ngày nay số 488, ngày 1/8/2026

 Trên trang nhất Báo Huế ngày nay.

Trang Kinh tế với bài “Huế đang bước vào giai đoạn bứt phá mới” đem đến một gam màu khá sáng. Những kết quả về công nghiệp, đầu tư, thu ngân sách cho thấy thành phố đang hình thành rõ hơn hai trụ cột phát triển: công nghiệp - đầu tư - logistics và văn hóa - di sản - du lịch. Trong đó, phát triển kinh tế đêm, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng chất lượng điểm đến tiếp tục là những hướng đi được chú trọng.

Trang kinh tế với nhiều thông tin nổi bật.  

Ở lĩnh vực y tế, “Y học cổ truyền trong nhịp sống hiện đại” là câu chuyện gần gũi với nhiều người. Không còn chỉ được lựa chọn bởi người cao tuổi, các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt đang được nhiều người trong độ tuổi lao động tìm đến để hỗ trợ điều trị, phục hồi sức khỏe. Bài viết đồng thời lưu ý người dân cần thăm khám, lựa chọn cơ sở được cấp phép và điều trị đúng chỉ định, thay vì tự áp dụng theo kinh nghiệm.

Nhẹ nhàng hơn là câu chuyện “Lấy sự sẻ chia làm cầu nối”, kể về những hành trình hướng về phụ nữ, trẻ em vùng biên. Từ hỗ trợ sinh kế, học bổng, mái ấm đến chương trình “Mẹ đỡ đầu”, những sự sẻ chia không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn trao thêm cơ hội để phụ nữ tự tin vươn lên và trẻ em có điểm tựa trên hành trình trưởng thành.
Trang Bạn đọc - Pháp luật đáng chú ý với bài “Nhiều vi phạm ở dự án tái định cư Nhâm”. Sau hơn 5 năm, dự án vẫn dang dở, trong khi kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót từ khảo sát, thiết kế đến tham mưu, thực hiện. Đáng nói, 30/44 lô đất ở được xác định không thể sử dụng do nằm trên địa hình cao, có nguy cơ sạt lở. Thanh tra thành phố kiến nghị dừng hẳn dự án, xử lý những tồn tại và tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực đã đầu tư.
Cùng nhiều thông tin thời sự, kinh tế, đời sống và quốc tế đáng quan tâm khác, Huế ngày nay số 501 mong tiếp tục mang đến cho bạn đọc một lát cắt gần gũi về nhịp sống và những chuyển động mới của thành phố Huế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngày nay
 Từ khóa:
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Điểm nhấn của số báo là bài “Bộ máy mới, động lực mới – Bài 1: Giảm tầng nấc, tăng trao quyền”. Từ những hồ sơ đất đai tồn đọng hàng chục năm đến việc đưa dịch vụ công tận nhà cho người già yếu, người khuyết tật, bài viết cho thấy khi thẩm quyền được đưa gần cơ sở hơn, nhiều vướng mắc cũng có điều kiện được xử lý ngay từ nơi phát sinh. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Huế đã giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 133 xuống 40; thời gian giải quyết nhiều thủ tục được rút ngắn trung bình 30 -50%.

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 497 phát hành ngày 12 8

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