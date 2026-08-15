Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 17/8

Trên trang nhất Báo Huế ngày nay.

Trang Kinh tế với bài “Huế đang bước vào giai đoạn bứt phá mới” đem đến một gam màu khá sáng. Những kết quả về công nghiệp, đầu tư, thu ngân sách cho thấy thành phố đang hình thành rõ hơn hai trụ cột phát triển: công nghiệp - đầu tư - logistics và văn hóa - di sản - du lịch. Trong đó, phát triển kinh tế đêm, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng chất lượng điểm đến tiếp tục là những hướng đi được chú trọng.

Trang kinh tế với nhiều thông tin nổi bật.

Ở lĩnh vực y tế, “Y học cổ truyền trong nhịp sống hiện đại” là câu chuyện gần gũi với nhiều người. Không còn chỉ được lựa chọn bởi người cao tuổi, các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt đang được nhiều người trong độ tuổi lao động tìm đến để hỗ trợ điều trị, phục hồi sức khỏe. Bài viết đồng thời lưu ý người dân cần thăm khám, lựa chọn cơ sở được cấp phép và điều trị đúng chỉ định, thay vì tự áp dụng theo kinh nghiệm.

Nhẹ nhàng hơn là câu chuyện “Lấy sự sẻ chia làm cầu nối”, kể về những hành trình hướng về phụ nữ, trẻ em vùng biên. Từ hỗ trợ sinh kế, học bổng, mái ấm đến chương trình “Mẹ đỡ đầu”, những sự sẻ chia không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn trao thêm cơ hội để phụ nữ tự tin vươn lên và trẻ em có điểm tựa trên hành trình trưởng thành.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đáng chú ý với bài “Nhiều vi phạm ở dự án tái định cư Nhâm”. Sau hơn 5 năm, dự án vẫn dang dở, trong khi kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót từ khảo sát, thiết kế đến tham mưu, thực hiện. Đáng nói, 30/44 lô đất ở được xác định không thể sử dụng do nằm trên địa hình cao, có nguy cơ sạt lở. Thanh tra thành phố kiến nghị dừng hẳn dự án, xử lý những tồn tại và tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Cùng nhiều thông tin thời sự, kinh tế, đời sống và quốc tế đáng quan tâm khác, Huế ngày nay số 501 mong tiếp tục mang đến cho bạn đọc một lát cắt gần gũi về nhịp sống và những chuyển động mới của thành phố Huế.

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