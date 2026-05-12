Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn trong phòng chống thiên tai

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu

Tổng cộng có 120 học viên (Dương Nỗ, An Cựu, Đan Điền, Quảng Điền), được tổ chức theo 4 lớp.

Học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác ứng phó thiên tai và xử lý tình huống khẩn cấp như: kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, băng bó vết thương chảy máu, xử lý gãy xương, sơ cứu người bị đột quỵ, cứu đuối nước…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành cho lực lượng xung kích tại cơ sở, góp phần chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai, sự cố trên địa bàn.

Trước đó, các đơn vị cũng đã tổ chức 3 lớp có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai cho các lực lượng nhằm chủ động hỗ trợ người dân, hạn chế thiệt hại tại các vùng thấp trũng.