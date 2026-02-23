  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 03/03/2026 10:35

Kịp thời cứu 21 thuyền viên tàu MKD VYOM bị nạn trên vùng biển Oman

Tối 2/3, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ cứu nạn kịp thời 21 thuyền viên gần khu vực có diễn biến xung đột vũ trang Trung Đông.

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và IranOman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phánMỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Trước diễn biến xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã khẩn trương rà soát, liên hệ và phát cảnh báo an toàn tới các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động hoặc dự kiến hành trình qua khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận, yêu cầu các tàu thường xuyên cập nhật thông tin an ninh hàng hải từ cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ nghiêm các cảnh báo của nước sở tại và khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự; duy trì trực canh an toàn theo quy định, bật và duy trì hoạt động AIS; rà soát, thực hiện đầy đủ Kế hoạch an ninh tàu; chủ động điều chỉnh hải trình tránh xa khu vực nguy hiểm và báo cáo ngay cho Trung tâm khi phát hiện tình huống bất thường.

Hình ảnh tàu MKD VYOM trên biển. 

Ngay sau khi phát đi cảnh báo, hồi 11h10 ngày 2/3/2026, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình khu vực, Trung tâm nhận được thông tin từ Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Phương Đông - chủ tàu SAND (quốc tịch Panama) về việc ngày 1/3/2026 tàu SAND đã phát hiện và tổ chức cứu vớt thành công 21 thuyền viên tàu MKD VYOM (quốc tịch Marshall Islands, MMSI 538009510, IMO 9284386) gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi Muscat, Oman, gồm 1 thuyền viên quốc tịch Ukraine, 4 thuyền viên quốc tịch Bangladesh và 16 thuyền viên quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã liên hệ với tàu SAND và chủ tàu để xác minh tình hình; xác nhận tàu an toàn, sức khỏe của 21 thuyền viên được cứu vớt ổn định.

Trung tâm đồng thời chủ động thông báo, phối hợp thông tin với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Oman (Oman MRCC), hướng dẫn tàu SAND duy trì liên lạc, thực hiện thủ tục cần thiết với Cảng vụ Muscat và theo dõi chặt chẽ quá trình hành trình, bàn giao thuyền viên theo đúng quy định quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Hiện tàu SAND đã hành trình vào Cảng Muscat, đang được Cảng vụ Muscat hướng dẫn làm thủ tục vào cảng.

Việc kịp thời cứu vớt người bị nạn trong điều kiện khu vực có xung đột phức tạp tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm điều phối và nghĩa vụ nhân đạo quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
VYOMbị nạntrên vùngbiểnOman
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán
Mở cánh cửa thịnh vượng từ biển

Huế - vùng đất từng là trung tâm quyền lực, văn hóa và học thuật của cả nước. Nhưng Huế của hôm nay không chỉ ngoảnh nhìn về quá khứ. Thành phố đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình lớn - hướng đến tầm nhìn trở thành đô thị di sản biển xanh thông minh hàng đầu châu Á vào năm 2045.

Mở cánh cửa thịnh vượng từ biển
Bảo tồn hải mã - "báu vật" của đại dương

Dọc các vùng biển miền Trung, đặc biệt tại thành phố Huế, cá ngựa (hải mã) không chỉ là nguồn sinh kế phụ của nhiều ngư dân mà còn là chỉ dấu của một hệ sinh thái biển khỏe mạnh.

Bảo tồn hải mã - báu vật của đại dương
Hướng về phía biển

Nhìn từ trên cao, tuyến đường ven biển không đơn thuần là một dải nhựa và bê tông chạy dọc theo bờ cát. Đó là sự dịch chuyển trong tư duy phát triển, từ không gian khép kín sang không gian mở. Sự chuyển động ấy mang theo nhiều khát vọng về một hướng đi mới cho vùng đất ven biển.

Hướng về phía biển
Tăng cường tuần tra cao điểm chống khai thác IUU

Trong 2 ngày 11-12/12, thành phố Huế huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm tra và kiểm soát đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời nắm tình hình quốc phòng, an ninh trên vùng biển của thành phố.

Tăng cường tuần tra cao điểm chống khai thác IUU

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top