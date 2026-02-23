Kịp thời cứu 21 thuyền viên tàu MKD VYOM bị nạn trên vùng biển Oman

Trước diễn biến xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã khẩn trương rà soát, liên hệ và phát cảnh báo an toàn tới các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động hoặc dự kiến hành trình qua khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận, yêu cầu các tàu thường xuyên cập nhật thông tin an ninh hàng hải từ cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ nghiêm các cảnh báo của nước sở tại và khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự; duy trì trực canh an toàn theo quy định, bật và duy trì hoạt động AIS; rà soát, thực hiện đầy đủ Kế hoạch an ninh tàu; chủ động điều chỉnh hải trình tránh xa khu vực nguy hiểm và báo cáo ngay cho Trung tâm khi phát hiện tình huống bất thường.

Hình ảnh tàu MKD VYOM trên biển.

Ngay sau khi phát đi cảnh báo, hồi 11h10 ngày 2/3/2026, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình khu vực, Trung tâm nhận được thông tin từ Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Phương Đông - chủ tàu SAND (quốc tịch Panama) về việc ngày 1/3/2026 tàu SAND đã phát hiện và tổ chức cứu vớt thành công 21 thuyền viên tàu MKD VYOM (quốc tịch Marshall Islands, MMSI 538009510, IMO 9284386) gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi Muscat, Oman, gồm 1 thuyền viên quốc tịch Ukraine, 4 thuyền viên quốc tịch Bangladesh và 16 thuyền viên quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã liên hệ với tàu SAND và chủ tàu để xác minh tình hình; xác nhận tàu an toàn, sức khỏe của 21 thuyền viên được cứu vớt ổn định.

Trung tâm đồng thời chủ động thông báo, phối hợp thông tin với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Oman (Oman MRCC), hướng dẫn tàu SAND duy trì liên lạc, thực hiện thủ tục cần thiết với Cảng vụ Muscat và theo dõi chặt chẽ quá trình hành trình, bàn giao thuyền viên theo đúng quy định quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Hiện tàu SAND đã hành trình vào Cảng Muscat, đang được Cảng vụ Muscat hướng dẫn làm thủ tục vào cảng.

Việc kịp thời cứu vớt người bị nạn trong điều kiện khu vực có xung đột phức tạp tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm điều phối và nghĩa vụ nhân đạo quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.