Bản hòa âm giữa mây trời Bạch Mã

Du khách hòa mình vào không gian âm nhạc giữa đại ngàn Bạch Mã



Chương trình diễn ra tại khu vực Bạch Mã Village - Thác Trượt Bạch Mã, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách đang lưu trú và tham quan tại đây. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình "H.U.É - Khi vẻ đẹp cất lời", kết hợp giữa âm nhạc và trải nghiệm thị giác, giúp người xem vừa thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, vừa cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất Cố đô.

Trước đó, Hồn Việt Event đã ghi dấu ấn với nhiều chương trình âm nhạc như Lim Hoàng Hôn, Hoàng hôn tháng 9, đêm nhạc thiện nguyện hướng về miền Trung: Rise for Central Show hay đêm nhạc Xanh: Cho Trái đất thêm xanh. Tiếp nối hành trình ấy, đêm nhạc tại Bạch Mã tiếp tục mang đến một không gian nghệ thuật gần gũi, nơi âm nhạc hòa quyện cùng thiên nhiên.

Giữa bầu không khí trong lành sau cơn mưa chiều, những giai điệu đầu tiên của ca khúc "Nàng thơ xứ Huế" vang lên từ các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn bầu, đàn nhị và đàn tứ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách. Âm thanh mộc mạc nhưng đầy sức gợi giữa không gian núi rừng tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, khiến nhiều người thích thú.

Không ít du khách chia sẻ đây là lần đầu tiên họ được nghe trực tiếp âm thanh của các nhạc cụ dân tộc trong một không gian mở của núi rừng. Những tiếng đàn réo rắt, tiếng sáo ngân vang hòa cùng tiếng suối và tiếng gió rừng tạo nên một bản hòa âm độc đáo của thiên nhiên và nghệ thuật.

Tiếp nối chương trình, các nghệ sĩ trẻ mang đến nhiều tiết mục đa dạng, từ những ca khúc được giới trẻ yêu thích như Đi giữa trời rực rỡ, Giữa đại lộ Đông Tây, Dạo bước Hồng Kông đến các bản nhạc quốc tế quen thuộc như This Love hay When We Were Young. Mỗi tiết mục đều được thể hiện trong không khí gần gũi, tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Thông qua những câu chuyện kể bằng âm nhạc về tình yêu, tuổi trẻ, những chuyến đi và con người xứ Huế, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự. Nhiều du khách nán lại đến cuối chương trình để hòa mình vào không khí âm nhạc giữa đại ngàn.

Đại Long, đại diện ban tổ chức, cho biết chương trình không chỉ hướng đến việc tạo ra một sản phẩm giải trí cho du khách mà còn mong muốn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và âm nhạc của Huế theo một cách mới mẻ hơn. Sự hài lòng và những phản hồi tích cực từ khán giả chính là động lực để nhóm tiếp tục thực hiện các chương trình nghệ thuật trong thời gian tới.