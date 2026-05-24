Kỹ năng khởi nghiệp cho người khiếm thị

Những kỹ năng được trang bị sẽ giúp người khiếm thị gia tăng cơ hội hoặc chuyển đổi việc làm hiệu quả hơn

Hoạt động được triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Sao Mai vì người mù nhằm giúp hội viên trang bị thêm kỹ năng để tìm kiếm việc làm hoặc chuyển đổi công việc hiệu quả hơn trong bối cảnh nhu cầu nghề nghiệp ngày càng đa dạng.

Tại lớp tập huấn, ông Phạm Hồng Phong, Trưởng ban Tư vấn và Phát triển hợp tác xã thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố đã truyền đạt nhiều kiến thức cơ bản liên quan đến kinh tế tập thể, quy trình thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như phương thức quản lý và vận hành mô hình hoạt động hiệu quả.

Học viên còn được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng kế hoạch hoạt động, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng của người khiếm thị.

Theo đại diện ban tổ chức, từ những nền tảng này, học viên có thể từng bước xây dựng kế hoạch thành lập mới hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, đồng thời chủ động hơn trong định hướng nghề nghiệp và tạo sinh kế ổn định cho bản thân.

Dự kiến tháng 6/2026, Hội Người mù thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm việc nhóm nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và hội viên trẻ nâng cao cơ hội tìm kiếm hoặc chuyển đổi công việc phù hợp.