Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú

Các lực lượng tham gia diễn tập khống chế đám cháy

Theo tình huống giả định, vào lúc 15 giờ cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại phòng lưu trú tầng 3 của khách sạn, nguyên nhân do chạm, chập điện phát sinh tia lửa gây cháy. Phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống họng nước vách tường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do hiệu quả ban đầu không cao, đám cháy phát triển nhanh, tỏa nhiều khói khí độc và có nguy cơ lan rộng, gây khó khăn cho công tác thoát nạn và chữa cháy.

Lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai đồng bộ các biện pháp thông tin liên lạc, cứu người, cứu tài sản và chữa cháy; đồng thời báo cáo Ban Giám đốc và gọi điện báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114. Kết quả, 60 người được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn, 3 người bị nạn được đưa ra khỏi khu vực cháy; còn 5 người mắc kẹt tại tầng xảy ra cháy do ngạt khói và chấn thương phải chờ lực lượng chuyên nghiệp cứu nạn.

Do đám cháy lan nhanh và điều kiện trang bị bảo hộ còn hạn chế, lực lượng PCCC cơ sở chưa thể khống chế hoàn toàn. Nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực 1 đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp tổ chức cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và dập tắt đám cháy.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Qua đó, các lực lượng tham gia được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở lưu trú. Đây còn là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC cho cán bộ, nhân viên và khách lưu trú. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân và du khách.