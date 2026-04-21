Mùa du lịch biển, suối, thác: Nguy cơ mất an toàn do chủ quan

Lực lượng cứu hộ mặc áo phao cho trẻ em khi phụ huynh đưa con xuống tắm biển Thuận An

Nguy cơ từ sự chủ quan

Giữa tháng 4/2026, bà Lê Thị Quỳnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 4 đã đăng clip cảnh báo người dân, du khách sau khi bắt gặp một nhóm thanh niên đang leo trèo, nhảy từ trên cây cao xuống suối Cân Te 2 của xã. Trao đổi với chúng tôi, bà Tường chia sẻ: “Mặc dù đã có những hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng một số thanh niên nghĩ mình biết bơi nên chủ quan, đó là điều rất đáng lo ngại”.

Không chỉ ở xã A Lưới 4, nhiều điểm suối, thác khác vẫn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước nếu khách chủ quan. Nhiều điểm suối, thác ở A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền còn nhỏ lẻ, tự phát, thiếu lực lượng cứu hộ hoặc chưa được khai thác bài bản, tiềm ẩn rủi ro. Đáng nói là nhiều du khách vẫn tự tìm đến những điểm còn hoang sơ, chưa có lực lượng cứu hộ để tắm và trải nghiệm. Sự chủ quan của họ có thể dẫn đến hiểm nguy.

Thực tế, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, các điểm du lịch biển, suối, thác trở thành lựa chọn của rất đông người dân, du khách. Đây cũng là thời điểm thường xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Đơn cử như giữa tháng 4, liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm ở Quảng Trị và Huế (ngày 15/4), trong đó nạn nhân bị đuối nước ở Huế được xác định là cùng nhóm bạn đi tắm suối ở khu vực suối Hầm Heo (phường Phong Điền). Sự việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước.

Anh Hoàng Thanh Duy, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái A Nôr (xã A Lưới 1) chia sẻ, mùa du lịch hằng năm, địa phương và hợp tác xã đều triển khai làm lại lán trại, dây neo an toàn, bố trí áo phao và lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn hiện hữu, nhất là một số khách vẫn chủ quan.

Không chỉ ở các điểm suối, thác, mà tại các bãi biển, nỗi lo an toàn vẫn hiện hữu, nhất là những ngày cao điểm, cuối tuần khi thời tiết nắng nóng. Ông Lê Văn Xưởng, Đội trưởng Đội cứu hộ ở bãi tắm Thuận An chia sẻ, đội cứu hộ có 5 thành viên và địa phương hợp đồng thời vụ thêm 7 thành viên. Ngoài ra, vào những ngày cao điểm, lực lượng cứu hộ được tăng cường từ Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công, đó là những người địa phương, biết bơi giỏi. “Mặc dù anh em có kinh nghiệm nhiều năm, hiểu rõ đặc điểm vùng biển và luôn tập trung cao độ, nhưng lo nhất là khách không hợp tác, thậm chí say xỉn, không chấp hành cảnh báo, tự ý tắm ở khu vực nguy hiểm, dù nhắc nhở vẫn chống đối. Kinh nghiệm cho thấy, đa phần các vụ đuối nước đến từ sự chủ quan của người dân và du khách”, ông Xưởng trăn trở.

Ông Trần Quốc Thắng, Tổ trưởng Tổ quản lý bãi tắm Thuận An chia sẻ, nỗi lo lớn nhất là vào ban đêm. Tổ quản lý bãi tắm và đội cứu hộ thường dựa vào đặc điểm con nước, thời tiết, ánh sáng để thổi còi, ra hiệu lệnh nhắc nhở người dân, du khách không tắm biển vào ban đêm, khi trời không còn sáng để đội cứu hộ có thể quan sát kỹ. Thế nhưng, cũng có nhiều khách phản ứng.

Siết chặt an toàn, tuân thủ quy định

Theo ngành du lịch, những ngày hè nóng bức, nhu cầu của người dân và du khách đến các điểm du lịch suối, thác tăng lên rõ rệt. Đây vừa là cơ hội phát triển du lịch nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đảm bảo an toàn cho du khách. Hằng năm, ngoài công tác phối kết hợp kiểm tra ở các điểm du lịch, Sở Du lịch cũng đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện, phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở phòng, chống tai nạn đuối nước gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm du lịch.

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, năm 2026, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai liên tục thông tin, cảnh báo trên hệ thống truyền thanh ở bãi biển. Bên cạnh đó đã thiết lập phao giới hạn, trang bị áo phao ở điểm cứu hộ cho khách có nhu cầu, nhất là trẻ em. Ngoài ra, phường tăng cường lực lượng cứu hộ. Trong tháng 4, địa phương cũng đầu tư, tăng thêm 16 bóng đèn cao áp loại 1000w để vừa đảm bảo chiếu sáng, vừa thuận lợi trong công tác theo dõi, cứu hộ. Những ngày cao điểm, bố trí hệ thống các xuồng chạy dọc bờ biển để nhắc nhở người dân, du khách và đảm bảo an toàn. Địa phương cũng quán triệt tinh thần không cho khách đem đồ ăn, thức uống có cồn xuống bãi biển và theo dõi, không cho những người say xỉn, nguy cơ mất an toàn xuống tắm biển.

Ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 cho biết, đầu mùa du lịch suối, thác, địa phương đã triển khai các giải pháp để vừa tăng cường phòng, chống công tác đuối nước vừa đảm bảo an toàn tại các điểm suối thác. Tại khu vực suối Pâr Le, 7 nhân viên cứu hộ được cắt cử chia khu vực, nhất là các vùng nước sâu. Lực lượng cứu hộ cũng được tập huấn để làm tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những giải pháp từ ngành chức năng và các địa phương, điểm du lịch, rõ ràng, sự chủ động của người dân là du khách rất quan trọng. Lực lượng cứu hộ tại các điểm suối, thác, biển cho rằng, chỉ khi người dân, du khách ý thức được hiểm nguy có thể đến từ sự chủ quan và cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ thì nỗi lo tai nạn đuối nước mới giảm. Lúc đó họ mới thực sự có những trải nghiệm trọn vẹn và an toàn.