Phòng ngừa cháy, nổ từ sớm tại cơ sở kinh doanh, lưu trú

Các lực lượng tham gia thực tập phương án PCCC&CNCH tại Khách sạn Saigon Morin Huế

Chủ động phòng ngừa

Đầu tháng 1 vừa qua, hàng chục người lao động tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế đã tập trung tham gia thực tập phương án PCCC&CNCH tại khách sạn của Công ty. Từ tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng lưu trú của khách sạn do chập điện, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo cháy và phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để xử lý đám cháy và triển khai biện pháp cứu người, tài sản.

Ông Phan Thanh Cường, Giám đốc Khách sạn Saigon Morin Huế chia sẻ, hoạt động kinh doanh của đơn vị không thể tách rời với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và an toàn PCCC. Đây được xem là vấn đề tiên quyết khẳng định thương hiệu an toàn, bền vững trong kinh doanh. Đợt diễn tập lần này được triển khai với mục tiêu cao nhất là tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng xử lý tình huống cho người lao động tại đơn vị.

Hoạt động lần này do Khách sạn Saigon Morin Huế phối hợp cùng Đội CC&CNCH khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế tổ chức. Qua đó, các lực lượng tham gia được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở lưu trú. Đây còn là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC cho cán bộ, nhân viên và khách lưu trú. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân và du khách.

Bên cạnh các cơ sở lưu trú, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế còn tăng cường công tác kiểm tra an toàn, diễn tập PCCC tại các cơ sở sản xuất, chợ, trung tâm thương mại. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương kỹ năng sử dụng điện an toàn, cách xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tại mỗi gian hàng.

An toàn cho các khu chợ

Tại chợ Đông Ba (phường Phú Xuân) - nơi đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm mỗi ngày, các gian hàng san sát, hàng hóa chủ yếu là vải, quần áo, đồ gia dụng… đều là những vật liệu dễ cháy. Thời điểm cuối năm, lượng hàng hóa nhiều, sức mua của người dân tăng mạnh nên nhiều tiểu thương tăng cường sử dụng thêm đèn chiếu sáng, quạt, thiết bị bảo quản hàng hóa, khiến hệ thống điện thường xuyên hoạt động với công suất cao. Nếu không được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, nguy cơ chập cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Hồ Văn Đạo, Đội trưởng Đội Trật tự bảo vệ chợ Đông Ba cho biết: Đơn vị đã thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện, nhờ đó trong các đợt cao điểm dịp Tết cũng như ngày thường, hệ thống điện tại chợ cơ bản được bảo đảm an toàn. Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về PCCC của bà con tiểu thương ngày càng được nâng cao. Trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tại chợ.

Trong đợt cao điểm cuối năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành triển khai kiểm tra tại nhiều chợ lớn khác trên địa bàn. Tại chợ An Cựu và chợ Tây Lộc, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn PCCC. Trong đó, trọng tâm là hệ thống điện phục vụ PCCC; khu vực bố trí vòi chữa cháy, họng nước; tình trạng hoạt động của bình chữa cháy xách tay; máy phát điện dự phòng phục vụ công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố mất điện. Những tồn tại như dây dẫn điện xuống cấp, thiết bị điện quá tải, bình chữa cháy đặt không đúng vị trí hoặc bị che khuất đều được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay.

Trung tá Chế Công Linh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế cho biết, thời điểm cuối năm và giáp tết Nguyên đán, lượng người mua sắm tại các chợ và trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo nhu cầu kinh doanh của bà con tiểu thương gia tăng. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn dễ dẫn đến quá tải hệ thống điện. Tình trạng đấu nối điện tạm bợ, sử dụng dây dẫn cũ, kém chất lượng hoặc không ngắt nguồn điện khi ngừng bán hàng tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy rất cao. Do đó, ban quản lý các chợ cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, kịp thời thay thế thiết bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo tiểu thương không dùng nhiều thiết bị công suất lớn chung một ổ cắm, sắp xếp hàng hóa cách xa nguồn điện, nguồn nhiệt và trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Việc tăng cường kiểm tra hệ thống điện và các phương tiện PCCC tại các chợ lớn trên địa bàn TP. Huế trong dịp cuối năm không chỉ giúp phòng ngừa từ sớm các nguy cơ cháy, nổ, mà còn phát huy tính chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tiểu thương và người dân, để không khí mua sắm cuối năm diễn ra an toàn, trọn vẹn.