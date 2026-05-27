Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 mở thêm “cánh cửa” vào đại học cho thí sinh

Chủ động tìm thêm cơ hội trúng tuyển

Đạt hơn 900 điểm ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Trần Khánh Trang, học sinh lớp 12 Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) vẫn tiếp tục đăng ký dự thi đợt 2 với mục tiêu vượt mốc 1.000 điểm.

Theo Khánh Trang, đề thi năm nay có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt ở các câu hỏi yêu cầu tư duy logic, phân tích số liệu và vận dụng kiến thức liên môn.

“Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng tư duy, phân tích và cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý”, Khánh Trang nói.

Việc nhiều thí sinh tiếp tục đăng ký thi ở các đợt sau cho thấy xu hướng tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển đang ngày càng phổ biến trong mùa tuyển sinh năm nay.

Với Trần Nguyễn Hải Đăng, học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Đà Nẵng), việc tham gia cả hai đợt thi là cơ hội để em cải thiện kết quả và tiến gần hơn tới mục tiêu trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

“Đợt 1 chủ yếu giúp em làm quen với dạng đề và áp lực phòng thi. Sang đợt 2, em tự tin hơn và đặt mục tiêu đạt kết quả cao để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mình mong muốn”, Hải Đăng chia sẻ.

Định hình xu hướng tuyển sinh mới

Trong bối cảnh các trường đại học tốp đầu đẩy mạnh xét tuyển bằng nhiều tiêu chí, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trở thành lợi thế đáng kể đối với thí sinh. Quy chế cho phép lựa chọn mức điểm cao nhất giữa các đợt thi không chỉ giúp cải thiện điểm số mà còn giảm áp lực tâm lý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Không còn đơn thuần là một kỳ thi bổ sung, đánh giá năng lực đang dần trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều thí sinh khi các trường đại học mở rộng phương thức xét tuyển.

Sau 9 năm tổ chức, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 trở thành căn cứ xét tuyển của 118 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó có các khoa, trường thành viên Đại học Huế gồm: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế, Trường Du lịch, Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Nông Lâm.

PGS.TS. Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho rằng, việc cho phép thí sinh chọn mức điểm cao nhất giữa các đợt thi đã mở thêm cơ hội cải thiện kết quả xét tuyển.

“Khi đề thi ngày càng nhấn mạnh vào năng lực thực chất, kỳ thi đánh giá năng lực cũng đang góp phần định hình lại cách dạy và học ở bậc phổ thông. Thí sinh không chỉ học để thi mà phải học để hiểu và vận dụng”, ông Hoàn nhận định.

Theo ông Hoàn, học bạ THPT phản ánh quá trình học tập dài hạn, song trong bối cảnh chuẩn đánh giá giữa các trường phổ thông chưa đồng đều, các kỳ thi riêng đóng vai trò bổ trợ quan trọng, giúp đánh giá rõ hơn năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và mức độ sẵn sàng học đại học của thí sinh.

Trong bối cảnh tuyển sinh đại học ngày càng chuyển mạnh sang đánh giá năng lực toàn diện, các kỳ thi đánh giá năng lực đang trở thành một kênh bổ sung quan trọng bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Điểm tích cực của kỳ thi là giúp thí sinh có thêm cơ hội thể hiện năng lực bản thân thông qua nhiều đợt thi, nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Điều này không chỉ góp phần giảm áp lực “một kỳ thi quyết định tất cả” mà còn tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn kết quả tốt nhất nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học phù hợp.