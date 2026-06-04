Lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động Kỵ binh gây ấn tượng trên các tuyến phố

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng mô tô dẫn đoàn giao lưu cùng các em nhỏ

Tham gia chương trình có Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; lực lượng mô tô dẫn đoàn thuộc Cục Cảnh vệ, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh. Đoàn đã diễu hành qua nhiều tuyến đường như Kim Long, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Dã Viên...

Dọc hành trình, đông đảo người dân và du khách đã có dịp chiêm ngưỡng những màn trình diễn kỹ thuật chuyên nghiệp của lực lượng mô tô dẫn đoàn và Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Sau phần biểu diễn, các cán bộ, chiến sĩ đã giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với người dân, tạo nên không khí sôi nổi, thân thiện.

Hoạt động diễn ra trong các tối 4 và 5/6, nằm trong chuỗi sự kiện của Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tổ chức tại TP. Huế. Đây là dịp để người dân TP. Huế và du khách được tiếp cận gần hơn với các lực lượng tham gia hội thao, đặc biệt là lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động Kỵ binh - những đơn vị luôn thu hút sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Một số hình ảnh tối 5/6 được Huế ngày nay Online ghi lại:

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh dẫn đầu đoàn diễu hành qua tuyến đường Lê Lợi

Nối tiếp đoàn diễu hành là lực lượng mô tô dẫn đoàn di chuyển qua khu vực trung tâm TP. Huế

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ

Đoàn diễu hành dừng lại tại khu vực Bia Quốc học để chụp hình, giao lưu cùng người dân

Cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng selfie lưu niệm

Những "bóng hồng" lưu lại cùng nhau khoảnh khắc đáng nhớ

Những chú ngựa của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thu hút sự tò mò, thích thú của các em nhỏ

Các em nhỏ chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tại buổi diễu hành tối 4/6