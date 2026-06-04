  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 05/06/2026 23:05

Lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động Kỵ binh gây ấn tượng trên các tuyến phố

HNN.VN - Tối 5/6, Ban Tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II tổ chức chương trình giao lưu, diễu hành phục vụ Nhân dân và du khách trên các tuyến đường trung tâm TP. Huế.

Giao lưu cùng lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động kỵ binh Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân Khu vực 2 diễn ra từ ngày 4 - 11/6

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng mô tô dẫn đoàn giao lưu cùng các em nhỏ 

Tham gia chương trình có Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; lực lượng mô tô dẫn đoàn thuộc Cục Cảnh vệ, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh. Đoàn đã diễu hành qua nhiều tuyến đường như Kim Long, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Dã Viên...

Dọc hành trình, đông đảo người dân và du khách đã có dịp chiêm ngưỡng những màn trình diễn kỹ thuật chuyên nghiệp của lực lượng mô tô dẫn đoàn và Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Sau phần biểu diễn, các cán bộ, chiến sĩ đã giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với người dân, tạo nên không khí sôi nổi, thân thiện.

Hoạt động diễn ra trong các tối 4 và 5/6, nằm trong chuỗi sự kiện của Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tổ chức tại TP. Huế. Đây là dịp để người dân TP. Huế và du khách được tiếp cận gần hơn với các lực lượng tham gia hội thao, đặc biệt là lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động Kỵ binh - những đơn vị luôn thu hút sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Một số hình ảnh tối 5/6 được Huế ngày nay Online ghi lại:

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh dẫn đầu đoàn diễu hành qua tuyến đường Lê Lợi
 Nối tiếp đoàn diễu hành là lực lượng mô tô dẫn đoàn di chuyển qua khu vực trung tâm TP. Huế
Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ
 Đoàn diễu hành dừng lại tại khu vực Bia Quốc học để chụp hình, giao lưu cùng người dân
 Cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng selfie lưu niệm
Những "bóng hồng" lưu lại cùng nhau khoảnh khắc đáng nhớ
Những chú ngựa của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thu hút sự tò mò, thích thú của các em nhỏ
Các em nhỏ chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tại buổi diễu hành tối 4/6
Người dân và du khách cùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với các lực lượng tham gia diễu hành

Minh Nguyên
 Từ khóa:
công anmotodiễu hànhcảnh sátcơ độngkỵ binhgiao lưungười dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người dân không nên lo ngại khi sử dụng xăng E10

Từ ngày 25/5, TP. Huế đã triển khai bán xăng sinh học E10, sớm hơn 6 ngày so với thời điểm áp dụng đồng loạt trên cả nước (1/6). Trước những băn khoăn của người dân về loại nhiên liệu mới này, TS. Lê Văn Luận, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho rằng:

Người dân không nên lo ngại khi sử dụng xăng E10
Diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản

Hàng chục chiếc xe hoa diễu hành chào mừng Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026 qua các tuyến đường trung tâm TP. Huế tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng vô cùng sôi động.

Diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top