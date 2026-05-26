Tập huấn điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho cán bộ y tế cơ sở

Trao đổi kiến thức chuyên môn liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS

CDC Huế đang quản lý 592 trường hợp nhiễm HIV còn sống. Trung bình mỗi năm, thành phố ghi nhận khoảng 100 trường hợp nhiễm HIV mới. Đáng chú ý, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc mở rộng các giải pháp dự phòng hiệu quả tại cộng đồng.

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức và hướng dẫn chuyên môn mới liên quan đến triển khai dịch vụ PrEP. Nội dung chương trình bao gồm tư vấn và xét nghiệm HIV, chỉ định và theo dõi điều trị PrEP, quản lý khách hàng, phát hiện sớm các tác dụng không mong muốn, hỗ trợ tuân thủ điều trị cũng như kỹ năng truyền thông và tư vấn tiếp cận cộng đồng. Bên cạnh phần lý thuyết, lớp tập huấn còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận tình huống thực tế, giúp học viên nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ y tế cơ sở được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực triển khai dịch vụ PrEP tại địa phương, góp phần mở rộng độ bao phủ các dịch vụ dự phòng HIV chất lượng, thân thiện và hiệu quả cho người dân. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực thuộc chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Dự án Quỹ Toàn cầu hỗ trợ, góp phần tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy công tác dự phòng HIV/AIDS trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.