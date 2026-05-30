Tập huấn về kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ và môi trường

Diễn tập khắc phục sự cố tràn dầu ở Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh. LÊ SÁU

Tham dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng 80 học viên là cán bộ các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, là trung tâm y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch của khu vực miền Trung, Huế hiện có nhiều cơ sở sử dụng hóa chất và thiết bị bức xạ. Do đó, công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố độc, xạ luôn được thành phố đặc biệt quan tâm, gắn liền với nhiệm vụ phòng thủ dân sự và cứu hộ cứu nạn; yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương.

Học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề chuyên sâu về: rủi ro, tác hại của sự cố hóa chất, sinh học, phóng xạ, môi trường; quy trình, biện pháp ứng phó tiêu chuẩn; tổng quan năng lực ứng phó cấp quốc gia; đồng thời trực tiếp thực hành sử dụng các trang bị khí tài, phương tiện quan trắc, kỹ năng bảo hộ, khoanh vùng và xử lý hiện trường.

Khóa tập huấn nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác phòng thủ dân sự, giúp nâng cao năng lực cảnh báo sớm, kỹ năng xử lý tình huống ngay từ giờ đầu và tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng tuyến đầu khi có sự cố xảy ra.