Chủ động phòng ngừa và ứng phó cháy, nổ

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho sinh viên Đại học Huế

Tập trung rà soát

Những tháng đầu năm 2026, lượng du khách đến Huế tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế - nơi phần lớn được xây dựng bằng gỗ và vật liệu truyền thống, dễ bắt lửa. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế đã tăng cường kiểm tra toàn diện tại nhiều điểm di tích trọng yếu.

Tại khu vực Đại Nội Huế, các nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống bình chữa cháy, tủ chữa cháy, nguồn nước, hệ thống điện và lối thoát nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn cán bộ, nhân viên sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng xử lý tình huống ban đầu.

Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đoàn công tác tiến hành kiểm tra hệ thống PCCC tại khu trưng bày và kho lưu trữ, đánh giá phương án ứng phó khi xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu, song cần tiếp tục bổ sung thiết bị và hoàn thiện phương án để nâng cao khả năng ứng phó.

Theo Thượng tá Trần Phan Nam Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế, toàn thành phố hiện có khoảng 173 cơ sở di tích, trong đó 24 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Do đặc thù công trình lâu đời, xuống cấp theo thời gian, việc áp dụng các tiêu chuẩn phòng cháy hiện đại gặp nhiều hạn chế, bởi có thể ảnh hưởng đến kết cấu và giá trị nguyên trạng.

Trước thực trạng này, lực lượng công an đã đề xuất các giải pháp phù hợp. Theo Luật PCCC&CNCH có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định bộ quản lý chuyên ngành sẽ ban hành giải pháp kỹ thuật riêng. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn áp dụng phù hợp, vừa bảo đảm an toàn phòng cháy, vừa giữ gìn giá trị di tích.

Đầu tháng 4 vừa qua, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã ký Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC mùa nắng nóng năm 2026.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế đẩy mạnh kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Trong đó, tập trung vào các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao như khu dân cư đông người, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại và các cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra chú trọng điều kiện an toàn về hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, việc trang bị và duy trì hoạt động của các phương tiện PCCC tại chỗ.

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không để tồn tại nguy cơ tiềm ẩn kéo dài. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng và hoàn thiện các phương án xử lý những tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp; tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tăng cường tuyên truyền

Không chỉ dừng lại ở kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế còn chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC&CNCH theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận. Nhờ đó, các chương trình không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Theo thông tin từ đơn vị, trong năm 2026, nhiều chương trình trải nghiệm PCCC&CNCH được triển khai tại các trường học, khu dân cư. Không còn là những buổi tuyên truyền khô khan, các hoạt động được thiết kế theo hướng “học đi đôi với hành”, giúp người tham gia trực tiếp tiếp cận kiến thức, hiểu rõ nguy cơ cháy, nổ trong đời sống thường ngày. Tại đây, người dân, nhất là các em học sinh được hướng dẫn sử dụng các thiết bị chữa cháy thông dụng, nhận diện tình huống nguy hiểm và thực hành xử lý các kịch bản giả định, từ đó hình thành phản xạ xử lý khi có sự cố xảy ra.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình trải nghiệm “Em làm lính cứu hỏa” năm 2026, do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Trong không gian trải nghiệm thực tế, các em được hóa thân thành những “lính cứu hỏa nhí”, trực tiếp cầm vòi phun nước dập lửa, di chuyển trong môi trường giả lập có khói, thực hành thoát nạn và tham gia tìm kiếm, cứu người.

Thông qua các hoạt động này, kiến thức về PCCC không còn là lý thuyết mà trở thành kỹ năng sống thiết thực. Từ việc biết cách sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống ban đầu, đến kỹ năng thoát hiểm an toàn, mỗi trải nghiệm đều góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho người dân ngay từ sớm. Đây cũng là cách lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng.

Em Vũ Như Khanh, học sinh Trường Tiểu học Thuận Hòa chia sẻ, việc được hóa thân thành “lính cứu hỏa nhí” không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn giúp em học được cách xử lý khi gặp sự cố và kỹ năng thoát hiểm an toàn trong đám cháy. Em sẽ ghi nhớ những kỹ năng đã học để bảo vệ bản thân và nhắc nhở mọi người xung quanh cẩn thận hơn với cháy, nổ.