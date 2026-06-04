Trang bị kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức phường Phong Thái

Đại diện lãnh đạo công ty Cổ phần MISA chia sẻ thông tin tại chương trình tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về nền tảng MISA AMIS OneAI - hệ sinh thái AI hợp nhất cho phép tích hợp và khai thác nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại trên cùng một tài khoản. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia của MISA hướng dẫn kỹ năng xây dựng câu lệnh hiệu quả, ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, xây dựng bài trình chiếu, viết tin bài, thiết kế hình ảnh, tóm tắt tài liệu và hỗ trợ xử lý các công việc hành chính thường xuyên.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, lớp tập huấn còn lồng ghép các kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và sử dụng AI đúng quy định trong cơ quan Nhà nước.

Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo phường Phong Thái nhấn mạnh, gần đây địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tuy nhiên, việc khai thác các công cụ AI vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, chương trình tập huấn được xem là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, từng bước nâng cao năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.