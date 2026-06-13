Hơn 1.000 người và robot chuyên dụng diễn tập phòng cháy chữa cháy

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC), UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND. Mục tiêu trọng tâm là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy và sự phối hợp “hiệp đồng tác chiến” giữa các lực lượng khi ứng phó với các tình huống hỏa hoạn, tai nạn có diễn biến phức tạp tại các cơ sở công nghiệp lớn.

Theo kế hoạch, cuộc thực tập dự kiến diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 17/7/2026, trong đó ngày diễn tập chính thức là 17/7. Quy trình thực tập được chia làm 2 giai đoạn chặt chẽ: Thực tập vận hành cơ chế và thực tập thực binh. Đây là một trong những cuộc diễn tập có quy mô phương tiện và con người lớn nhất những năm gần đây tại địa phương, dự kiến huy động hơn 1.075 người đến từ nhiều lực lượng; hệ thống xe chuyên dụng hùng hậu: 5 xe chỉ huy, 17 xe chữa cháy, 2 xe CNCH, 2 xe thang, 6 xe bồn, 3 xe cứu thương, 3 xe chở quân, 9 ô tô và 21 mô tô; thiết bị công nghệ hiện đại: 1 robot chữa cháy, 2 thiết bị bay không người lái (drone), 6 máy bơm chữa cháy, 2 máy nạp không khí và 4 máy thổi khói.

Cuộc diễn tập PCCC&CNCH tại Kim Long Motor có sự tham gia của nhiều lực lượng và phương tiện kỹ thuật hiện đại

Sau khi lắng nghe các đơn vị thảo luận và đóng góp ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, cuộc diễn tập tại Công ty CP Kim Long Motor Huế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để đảm bảo chương trình diễn ra nghiêm túc, an toàn tuyệt đối, lãnh đạo thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp thường xuyên quán triệt, nhắc nhở các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm chỉnh các quy định. "Các lực lượng phải đảm bảo quân số đầy đủ, chấp hành nghiêm túc thời gian và nội quy thao trường; tuyệt đối không quay phim, chụp hình trong suốt quá trình tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cho đến khi thực tập chính thức. Các đơn vị phải khẩn trương, tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ theo đúng kịch bản đã đề ra", ông Hoàng Hải Minh chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND thành phố lưu ý: Cuộc diễn tập không chỉ nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực phản ứng nhanh trước các sự cố quy mô lớn tại các khu công nghiệp trọng điểm, mà còn là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động đối với công tác PCCC&CNCH; qua đó, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.