Khánh thành nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor Huế

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành

Tham dự buổi lễ có các đồng chí UVTW Đảng: Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng đồng chí Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor được xây dựng trên diện tích 6ha, với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại, mức độ tự động hóa cao. Trong đó, xưởng hàn ứng dụng robot tự động thế hệ mới, vận hành theo chương trình lập trình chính xác, bảo đảm độ chính xác cho kết cấu thân xe. Dây chuyền sơn sử dụng công nghệ sơn nhúng tĩnh điện ED, cho phép xử lý toàn bộ thân xe dài đến 12,5m, giúp lớp sơn phủ bám sâu, tăng khả năng chống ăn mòn và độ bền sản phẩm.

Xưởng lắp ráp được thiết kế theo mô hình linh hoạt, có thể sản xuất nhiều dòng xe trên cùng một dây chuyền, đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và IATF 16949, bảo đảm chất lượng và tính bền vững trong vận hành.

Nhà máy là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất ô tô Kim Long Motor tại Huế. Theo kế hoạch, nhà máy hướng tới công suất khoảng 20.000 xe mỗi năm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy (giữa) trao đổi với lãnh đạo Kim Long Motor sau khi tham quan các sản phẩm mới của doanh nghiệp

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Kim Long Motor cho biết, việc đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển mảng xe thương mại. Doanh nghiệp xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái sản xuất ô tô bền vững, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại sự kiện, Kim Long Motor giới thiệu các dòng xe tải mới gồm KIMAN9, KIMLONG X9 và xe tải van thuần điện GK48 EV. Các sản phẩm được phát triển phù hợp điều kiện vận hành tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả khai thác và tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc khánh thành nhà máy và ra mắt sản phẩm mới góp phần hoàn thiện Trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán giữa Kim Long Motor và các đối tác

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn đóng góp vào quá trình xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng tự chủ. Đây cũng là dự án mang tính tiên phong, phù hợp với định hướng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường của TP. Huế.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp địa phương, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho người dân.