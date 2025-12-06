Kim Long Motor Huế ký hợp đồng xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Sáng 10/12, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế cho biết, đơn vị này và Công ty Kijsetthi Mobility (Thái Lan) đã chính thức ký kết thỏa thuận mua bán.

Kim Long Motor Huế và Công ty Kijsetthi Mobility (Thái Lan) ký kết thỏa thuận mua bán

Hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn lần này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong hành trình đưa sản phẩm “Made in Vietnam” chinh phục thị trường quốc tế. Đồng thời khẳng định năng lực sản xuất những chiếc xe rất hiện đại và chất lượng vượt trội của sản phẩm thương hiệu Kim Long, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo nội dung hợp đồng, Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe bus các loại cho thị trường Thái Lan, bao gồm các dòng chủ lực: Xe bus 12m (động cơ đốt trong và thuần điện), xe bus 7.8m (động cơ đốt trong) và xe bus điện 7.5m. Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan.

Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với dây chuyền tự động hóa và quản trị trên nền tảng số hóa. Đặc biệt, năng lực sản xuất động cơ và các sản phẩm ô tô của Kim Long Motor được củng cố mạnh mẽ khi đưa vào hoạt động Nhà máy Sản xuất & Chế tạo Động cơ Yuchai, vừa khánh thành ngày 5/12.

Với quy mô 6,5 ha, vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD và mức tự động hóa lên tới 90%, nhà máy có khả năng sản xuất đa dạng các dòng động cơ đạt chuẩn quốc tế phục vụ xe bus, minibus và các phương tiện thương mại thế hệ mới.

Kijsetthi Mobility là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới dịch vụ di chuyển toàn diện tại Thái Lan, bao gồm kinh doanh xe thương mại, cung ứng phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng cho xe tải và xe bus, đồng thời mở rộng sang các giải pháp bền vững trong kỷ nguyên xe điện (EV).

Theo đại diện Kijsetthi Mobility, trong quá trình tìm kiếm một đối tác thật sự uy tín, có khả năng đáp ứng kế hoạch cung cấp số lượng xe lớn trong thời gian nhanh nhất, đơn vị này đặc biệt ấn tượng với Kim Long Motor. Sự hợp tác giữa Kijsetthi Mobility và Kim Long Motor không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh trước mắt mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai, xe bus Kim Long sẽ ngày càng được nhiều khách hàng tại Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á biết đến.