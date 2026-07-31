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Một học sinh lớp 7 tử vong do đuối nước trên sông Bồ

HNN.VN - Chiều 2/8, ông Phạm Ngọc Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) Nam Sơn, phường Phong Thái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tử vong.

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Người dân địa phương hoang mang khi thấy sự việc đau buồn xảy ra 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em L.Đ.K (13 tuổi), học sinh lớp 7, trú tại TDP Thượng An 1. Khoảng 15 giờ cùng ngày, em K. cùng một số bạn bè đến khu vực sông Bồ, đoạn chảy qua địa bàn TDP Nam Sơn để tắm.

Trong lúc vui chơi dưới nước, em K. không may gặp bị đuối nước. Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng tìm cách cứu giúp, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, đến chiều cùng ngày, thi thể em K. đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Sau đó, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhất là trong thời điểm học sinh được nghỉ hè và thường tìm đến các khu vực sông, hồ để vui chơi, tắm mát.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý tắm tại các khu vực sông, suối, ao hồ; đồng thời phối hợp trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn dưới nước để hạn chế những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Song Minh
 Từ khóa:
tai nạnđuối nướchọc sinhphong thái
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