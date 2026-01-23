Động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin quy mô 130 triệu USD

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Sáng 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD

Tham dự buổi lễ có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

 Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược dài hạn của Kim Long Motor, thể hiện định hướng làm chủ các công nghệ cốt lõi, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

 Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor Huế đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin năng lượng mới tại Việt Nam với sự chuyển giao toàn diện về công nghệ, kỹ thuật từ Tập đoàn BYD. Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, chuyên sản xuất các dòng pin phục vụ xe tải, xe buýt, minivan, minibus… đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

 Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa BYD Battery và Kim Long Motor

 Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD có tổng vốn đầu tư hai giai đoạn khoảng 130 triệu USD. Giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích 4,4 ha, công suất 2,3 GWh/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2026. Sau khi vận hành ổn định, dự án sẽ tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 3,0 GWh/năm. Nhà máy ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, góp phần chủ động nguồn cung pin cho ngành ô tô trong nước.

 Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor nhấn mạnh: “Kim Long Motor xác định phát triển xe điện không chỉ là xu hướng tất yếu mà là chiến lược dài hạn gắn với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn BYD và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp hay gia công. Phát triển công nghiệp xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế xanh”.

 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cho biết, đây là sự kiện mở đầu cho việc triển khai định hướng chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong năm 2026, với mục tiêu tổ chức các hoạt động khởi công, động thổ, khánh thành thường xuyên, liên tục theo tháng, theo quý. Dự án mang tính tiên phong, thể hiện rõ định hướng của thành phố trong thu hút đầu tư công nghiệp xanh, sạch và bền vững. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Thọ
