TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên khẳng định mình ở sân chơi quốc tế

TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên nhận Giải Vàng hạng mục Thanh nhạc (Bảng F) tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026. Ảnh: NVCC

Khẳng định mình ở sân chơi quốc tế

Sau Sao Mai 2013, TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên gần như vắng bóng ở các cuộc thi âm nhạc. Là giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, những đề tài nghiên cứu và hoạt động chuyên môn chiếm phần lớn quỹ thời gian. Chính vì vậy, quyết định đăng ký tham dự Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 khiến không ít đồng nghiệp bất ngờ.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước cùng gần 70 thí sinh quốc tế. Hội đồng giám khảo là các giáo sư, nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Trong phần thi của mình, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên lựa chọn ca khúc Never Enough. Đây được xem là tác phẩm có yêu cầu nghệ thuật cao, đòi hỏi người biểu diễn phải hội tụ nhiều yếu tố: kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, khả năng kiểm soát hơi thở, xử lý những quãng âm rộng, cùng với năng lực truyền tải cảm xúc và nội tâm của nhân vật.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, chị tranh thủ luyện tập vào sáng sớm hoặc buổi tối sau giờ làm việc. Ở tuổi 36, đứng chung sân khấu với nhiều thí sinh trẻ cũng mang đến chút áp lực. Tuy nhiên, chị xem đó là cơ hội để học hỏi và làm mới bản thân.

“Tham gia với tâm thế của một người học hỏi, muốn thử thách bản thân và làm mới chính mình, tôi tin rằng, tuổi tác không phải là rào cản. Chỉ cần còn đam mê và không ngừng rèn luyện thì mỗi cuộc thi đều là một cơ hội để trưởng thành”, chị chia sẻ.

Nhìn lại Crescendo 2026, điều khiến Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên nhớ nhất không chỉ là Giải Vàng, mà còn là những ngày tập luyện cùng dàn nhạc giao hưởng, những buổi trao đổi chuyên môn với hội đồng giám khảo và dịp gặp gỡ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia.

“Khoảnh khắc được xướng tên nhận Giải Vàng tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 thực sự là một cảm xúc rất đặc biệt đối với tôi. Đó không chỉ là niềm vui vì những nỗ lực của mình được ghi nhận, mà còn là sự xúc động sau một hành trình dài chuẩn bị, từ những ngày miệt mài luyện tập, nghiên cứu tác phẩm đến từng buổi chỉnh sửa kỹ thuật với chuyên gia để có một phần trình diễn trọn vẹn nhất”, TS Tịnh Uyên bộc bạch.

Ươm mầm tình yêu âm nhạc

Huế là nơi định hình tư duy âm nhạc và cách làm nghề của nữ tiến sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên. Những năm học tập tại Học viện Âm nhạc Huế giúp chị tiếp cận sâu hơn với dân ca, âm nhạc truyền thống và nuôi dưỡng tình yêu dành cho các giá trị văn hóa của quê hương. Đó cũng là lý do, dù hiện công tác tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, chị vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu về giáo dục âm nhạc gắn với dân ca và âm nhạc dân tộc.

Trên giảng đường, chị luôn tìm cách đưa những giá trị truyền thống đến gần sinh viên bằng những phương pháp phù hợp với thế hệ trẻ. Theo chị, việc học dân ca sẽ hiệu quả hơn khi người học hiểu được bối cảnh văn hóa, ý nghĩa của từng làn điệu và được tiếp cận bằng nhiều hình thức sinh động. Từ đó, chị theo đuổi các nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tìm hiểu khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục âm nhạc nhằm hỗ trợ người học phát triển kỹ năng nhưng vẫn giữ được khả năng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật.

Bên cạnh công tác nghiên cứu, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên vẫn duy trì hoạt động biểu diễn. Với chị, trải nghiệm trên sân khấu luôn có ý nghĩa thiết thực đối với người giảng viên âm nhạc. Mỗi chương trình biểu diễn hay mỗi sân chơi chuyên môn đều mang lại thêm kinh nghiệm về kỹ thuật, tâm lý biểu diễn và cách xử lý tác phẩm. Những điều ấy sau đó được đưa vào bài giảng, giúp sinh viên hiểu rõ hơn những yêu cầu của nghề và có thêm sự tự tin khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

“Nếu phải chọn một điều luôn muốn theo đuổi, tôi muốn trở thành người truyền cảm hứng thông qua âm nhạc. Giá trị của âm nhạc không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà còn ở khả năng chạm đến cảm xúc, khơi dậy khát vọng và lan tỏa những điều tích cực đến người khác”, TS Tịnh Uyên bày tỏ.

TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế, hiện là Trưởng ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chị từng đoạt Giải Ba Sao Mai 2013, Huy chương Vàng Hợp xướng Quốc tế và Giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc (2025), cùng Giải Vàng Thanh nhạc tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026.