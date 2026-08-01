Trong bức tranh phát triển logistics của khu vực miền Trung, TP. Huế có nhiều thuận lợi để trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng. Không chỉ nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 1 kết nối Bắc - Nam, thành phố còn giữ vị trí kết nối quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, tuyến giao thương liên kết Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar.

Thành phố còn có Cảng Chân Mây, một trong những cảng nước sâu của khu vực miền Trung có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế. Cùng với đó là Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; hệ thống cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan hoàn thiện và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn đang triển khai.

Định hướng phát triển logistics của TP. Huế còn được đặt trong bối cảnh triển khai các chiến lược phát triển logistics quốc gia theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển, sân bay, hạ tầng giao thông đa phương thức và tăng cường liên kết vùng, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại.

Theo đó, UBND TP. Huế đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai những nhiệm vụ liên quan, như: rà soát quy hoạch, đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển logistics.

Đáng chú ý, Đề án Khu thương mại tự do tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang được xúc tiến với kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng để hình thành hệ sinh thái logistics quy mô lớn, gắn kết giữa cảng biển, khu công nghiệp, dịch vụ thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu.

Chia sẻ tại diễn đàn Logistics vùng lần thứ VI diễn ra ở TP. Huế vào cuối năm 2025, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng, trước đây, nhiều doanh nghiệp ở Huế phải đưa hàng hóa vào TP. Đà Nẵng hoặc các cảng khác để xuất khẩu. Khi Trung tâm Logistics tại Chân Mây từng bước được đầu tư, tình trạng đó đã được hạn chế. Hàng hóa khi được tập kết, lưu kho, phân phối tại địa phương, góp phần giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực vận tải nhận định, trong xu thế phát triển hiện nay, logistics được xem “hạ tầng mềm” của nền kinh tế. Một địa phương có hệ thống logistics hiện đại sẽ tạo sức hấp dẫn lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu nhờ tối ưu hóa chi phí lưu thông hàng hóa, giúp chuỗi cung ứng vận hành ổn định, hiệu quả.

Với những lợi thế hiện có, TP. Huế đang đứng trước cơ hội chuyển từ vai trò là điểm trung chuyển của khu vực trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Trung tâm logistics hiện đại không chỉ là nơi tập kết hàng hóa hay những khu kho bãi quy mô lớn, mà còn là một hệ sinh thái tích hợp nhiều dịch vụ, như: vận tải đa phương thức, kho thông minh, kho lạnh, trung tâm phân phối, hải quan, bảo hiểm, tài chính, thương mại điện tử và các nền tảng quản lý số.

Đó cũng là mô hình mà TP. Huế đang hướng đến khi quy hoạch Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Khi Khu thương mại tự do ra đời, Chân Mây vừa là cửa ngõ xuất nhập khẩu, vừa trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực miền Trung, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế và các trung tâm logistics lớn trong nước.

Một xu hướng quan trọng đang định hình trong ngành logistics toàn cầu là phát triển theo hướng xanh và số. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT), tự động hóa và nền tảng quản trị số đang được ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý kho bãi, điều phối vận tải, kiểm soát chuỗi cung ứng. Cùng với đó là yêu cầu giảm phát thải carbon đang thúc đẩy các trung tâm logistics chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Đối với TP. Huế, đây còn là cơ hội tạo lợi thế cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu phát triển. Hiện, thành phố đang xúc tiến triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo, đầu tư hệ thống cấp điện bờ cho tàu biển tại Cảng Chân Mây và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Khi đầu tư đồng bộ, thành phố sẽ hình thành được mô hình logistics xanh, hiện đại và có khả năng đi trước nhiều địa phương khác.

Hơn nữa, việc xúc tiến hình thành Khu thương mại tự do tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sẽ có các chính sách ưu đãi về đầu tư, thương mại, hải quan; nhu cầu về kho bãi, vận tải, phân phối và các dịch vụ hỗ trợ sẽ gia tăng mạnh, mở ra không gian phát triển mới cho dịch vụ logistics. Đây cũng là lợi thế quan trọng để thành phố thu hút được các doanh nghiệp logistics lớn trong và ngoài nước.

Theo ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Dự án LEC Group chi nhánh Huế, TP. Huế có điều kiện để trở thành trung tâm logistics vùng và quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, thành phố phải bảo đảm có được nguồn hàng đủ lớn để thu hút nhiều tuyến vận tải quốc tế. Bên cạnh đó, cần gia tăng được số lượng doanh nghiệp logistics quy mô lớn và đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ...