Rèn bản lĩnh, xử lý tình huống cho lực lượng Cảnh sát cơ động

Lực lượng Cảnh sát cơ động thực hành nội dung vượt vật cản, tiếp cận mục tiêu tại hội thao nghiệp vụ.

Cán bộ và chiến sĩ tham gia nhiều nội dung nghiệp vụ quan trọng gồm: đồng diễn võ thuật Công an nhân dân; thực hành tình huống chiến đấu một đánh bốn có sử dụng lá chắn; vận động vượt vật cản tiếp cận mục tiêu; triển khai đội hình cơ bản giải tán đám đông; xử lý tình huống truy bắt đối tượng gây án tẩu thoát bằng ô tô... Các nội dung được tổ chức bài bản, thể hiện sự thuần thục về kỹ thuật, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng và tinh thần quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Điểm nhấn của hội thao là diễn tập phương án xử lý tình huống giả định “Chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự tại mục tiêu trụ sở UBND”. Tình huống được xây dựng bám sát yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kiểm tra khả năng chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, thể lực, võ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao khả năng xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Từ đó, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.