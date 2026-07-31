Mời đón đọc Huế ngày nay số 489, ngày 3/8

Trên trang nhất Báo Huế ngày nay

Nổi bật trên trang nhất là bài “Các trường liên cấp ở A Lưới tăng tốc về đích trước năm học mới”. Bài viết phản ánh quyết tâm của thành phố trong việc hoàn thành các trường liên cấp A Lưới 3 và A Lưới 4 trước năm học 2026 - 2027. Với việc tăng cường hàng trăm nhân công, huy động lực lượng hỗ trợ, bổ sung thiết bị thi công và áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt, các công trình đang chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hàng nghìn học sinh vùng biên giới.

Tiếp nối mạch thời sự, bài “Khơi thông nguồn lực từ những quyết sách kịp thời” phân tích những nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai và các dự án tồn đọng. Bài viết nhấn mạnh tư duy phân cấp, phân quyền, điều chỉnh gần 920 tỷ đồng vốn đầu tư công và áp dụng cơ chế đặc thù để xử lý các dự án kéo dài, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Ở lĩnh vực kinh tế, nổi bật với bài viết “Động lực để nông dân chuyển đổi sang mô hình canh tác xanh” giới thiệu hướng đi của nông nghiệp hữu cơ tại Huế. Bài viết phân tích những lợi ích về môi trường, giá trị sản phẩm và các chính sách hỗ trợ của thành phố, đồng thời chỉ ra những khó khăn về thị trường và nhận thức của người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi.

Trang Du lịch - Y tế với những thông tin nổi bật

Trang Du lịch giới thiệu bài “Hiến kế để Huế thu hút khách du lịch Halal”, phân tích tiềm năng của thị trường khách Hồi giáo và những điều kiện Huế cần hoàn thiện về hạ tầng, dịch vụ, nhân lực để xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal, mở rộng thị trường khách quốc tế.

Ngoài ra, số báo còn có các bài viết đáng chú ý như “Mái ấm từ những tấm lòng” về chương trình xóa nhà tạm, nhà xuống cấp cho hộ nghèo; “Viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình” tôn vinh những cựu chiến binh phát triển kinh tế, tích cực đóng góp cho cộng đồng; cùng bài “Hiệu quả từ camera giám sát đường ngang đường sắt”, “Chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc”... nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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