  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 05/12/2025 15:25

Kim Long Motor Huế khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI

HNN.VN - Sáng 5/12, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI (Nhà máy), đồng thời xuất xưởng động cơ YUCHAI đầu tiên. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược làm chủ công nghệ cốt lõi ngành sản xuất động cơ tại Việt Nam, khi đây là nhà máy đầu tiên sở hữu dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ không chỉ ngành ô tô mà còn nhiều ngành công nghiệp trọng điểm khác.

Hợp tác xây dựng đô thị di sản – công nghiệp hiện đạiHướng đến xuất khẩu bền vữngĐầu tàu của ngành công nghiệp Huế Hợp tác xây dựng nhà máy pin hiện đại tại Việt NamKim Long Motor Huế là “động lực chiến lược” cho tăng trưởng kinh tế địa phương

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI

Tham dự buổi lễ có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6,5 ha, với vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD. Dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với mức tự động hóa 90% cho phép sản xuất đa dạng các dòng động cơ ô tô, tàu thủy, máy nông nghiệp và máy phát điện. 

Trong giai đoạn đầu, 2,5 ha nhà máy tập trung lắp ráp động cơ đốt trong diesel với công suất hơn 40.000 động cơ/năm, tương đương 3 phút cho 1 động cơ. Bước sang giai đoạn 2, Kim Long Motor và Tập đoàn YUCHAI sẽ mở rộng dây chuyền gia công các linh kiện cốt lõi, nội địa hóa các chi tiết phụ trợ, đồng thời vận hành nhà máy sản xuất phôi hiện đại, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 80%.

Tại lễ khánh thành, hai sản phẩm đầu tiên là YUCHAI K11 và YUCHAI Y24 đã xuất xưởng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược làm chủ công nghệ cốt lõi ngành sản xuất động cơ tại Việt Nam. 

 Ra mắt động cơ YUCHAI

Trong khuôn khổ sự kiện, Kim Long Motor và Tập đoàn YUCHAI đã ký kết Hợp đồng Chương trình hợp tác chiến lược và bàn giao vận hành nhà máy tại Việt Nam, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp xe buýt KIM LONG 99 cho các doanh nghiệp vận tải, mở rộng giải pháp vận tải hiện đại và thị trường trong nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, UVTV Thành ủy,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương chúc mừng Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ YUCHAI - hạng mục quan trọng của Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế.

Ông Phan Quý Phương ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy hoạch, xây dựng, môi trường để thi công dự án trong thời gian ngắn, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương. Tính đến nay, dự án đã giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2, 3.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, từ khi đi vào hoạt động (2/2024), nhà máy lắp ráp xe khách của Kim Long Motor đã xuất xưởng 5.500 xe, đóng góp khoảng 1.850 tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho gần 3.200 lao động.

Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật giữa Kim Long Motor Huế và Tập đoàn YUCHAI

Việc đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI với vốn đầu tư 260 triệu USD, diện tích 20 ha, mức độ tự động hóa 90% được ông Phan Quý Phương đánh giá là dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mở ra khả năng tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng thị trường sang ASEAN và Hàn Quốc, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phan Quý Phương đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành toàn bộ dự án theo tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch.

Lê Thọ
 Từ khóa:
Kim Long MotorHuếkhánh thànhnhà máyđộng cơ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiên tai

Ngày 5/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố và Quỹ hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thành phố Huế.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiên tai
Những công trình định hình diện mạo mới cho đô thị Huế

Trong tiến trình mở rộng không gian đô thị và định hình các cực phát triển mới, Huế đang chạy đua với thời gian để hoàn thành loạt dự án (DA) động lực. Mỗi DA đều mang theo kỳ vọng kiến tạo không gian phát triển hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng và định hình diện mạo mới cho đô thị Huế.

Những công trình định hình diện mạo mới cho đô thị Huế
Tháo gỡ hơn 5.000 bẫy động vật ở Vườn Quốc gia Bạch Mã

Từ năm 2023 đến 2025, Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã đã tổ chức hơn 18.000 lượt tuần tra thường xuyên và hơn 1.400 đợt truy quét dài ngày, tháo gỡ 5.468 bẫy động vật, dỡ hơn 210 lán trại trái phép, lập biên bản 16 vụ vi phạm lâm nghiệp.

Tháo gỡ hơn 5 000 bẫy động vật ở Vườn Quốc gia Bạch Mã

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top