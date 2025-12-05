Kim Long Motor Huế khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI

Tham dự buổi lễ có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6,5 ha, với vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD. Dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với mức tự động hóa 90% cho phép sản xuất đa dạng các dòng động cơ ô tô, tàu thủy, máy nông nghiệp và máy phát điện.

Trong giai đoạn đầu, 2,5 ha nhà máy tập trung lắp ráp động cơ đốt trong diesel với công suất hơn 40.000 động cơ/năm, tương đương 3 phút cho 1 động cơ. Bước sang giai đoạn 2, Kim Long Motor và Tập đoàn YUCHAI sẽ mở rộng dây chuyền gia công các linh kiện cốt lõi, nội địa hóa các chi tiết phụ trợ, đồng thời vận hành nhà máy sản xuất phôi hiện đại, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 80%.

Tại lễ khánh thành, hai sản phẩm đầu tiên là YUCHAI K11 và YUCHAI Y24 đã xuất xưởng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược làm chủ công nghệ cốt lõi ngành sản xuất động cơ tại Việt Nam.

Ra mắt động cơ YUCHAI

Trong khuôn khổ sự kiện, Kim Long Motor và Tập đoàn YUCHAI đã ký kết Hợp đồng Chương trình hợp tác chiến lược và bàn giao vận hành nhà máy tại Việt Nam, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp xe buýt KIM LONG 99 cho các doanh nghiệp vận tải, mở rộng giải pháp vận tải hiện đại và thị trường trong nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương chúc mừng Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ YUCHAI - hạng mục quan trọng của Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế.

Ông Phan Quý Phương ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy hoạch, xây dựng, môi trường để thi công dự án trong thời gian ngắn, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương. Tính đến nay, dự án đã giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2, 3.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương, từ khi đi vào hoạt động (2/2024), nhà máy lắp ráp xe khách của Kim Long Motor đã xuất xưởng 5.500 xe, đóng góp khoảng 1.850 tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho gần 3.200 lao động.

Lễ ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật giữa Kim Long Motor Huế và Tập đoàn YUCHAI

Việc đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI với vốn đầu tư 260 triệu USD, diện tích 20 ha, mức độ tự động hóa 90% được ông Phan Quý Phương đánh giá là dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, mở ra khả năng tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng thị trường sang ASEAN và Hàn Quốc, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phan Quý Phương đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành toàn bộ dự án theo tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch.