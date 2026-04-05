Kim Long Motor Huế thiết lập hệ thống phân phối tại Thái Lan

Thỏa thuận hợp tác của hai doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và vận tải

Theo thỏa thuận, Kijsetthi Mobility trở thành nhà phân phối ủy quyền, đảm nhiệm triển khai hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Các sản phẩm dự kiến phân phối gồm xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện.

Đây là lần đầu tiên Kim Long Motor thiết lập hệ thống phân phối tại một thị trường Đông Nam Á. Việc lựa chọn Thái Lan, quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật cao được xem là bước đi nhằm thăm dò và mở rộng thị trường khu vực.

Các dòng xe bus của Kim Long Motor được sản xuất tại Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế. Doanh nghiệp cho biết tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 80%, đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), qua đó có thể hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu trong khu vực.

Theo ông Hồ Công Hải, việc hợp tác hướng đến mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước xây dựng hệ thống phân phối ổn định.

Trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam - Thái Lan tiếp tục tăng trưởng, hợp tác giữa hai doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và vận tải.

Thời gian tới, hai bên dự kiến phối hợp đào tạo kỹ thuật, xây dựng hệ thống dịch vụ và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với điều kiện vận hành tại Thái Lan. Đây cũng được xem là bước đi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực.