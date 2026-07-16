Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Dương Nỗ

Thực binh giằng chống nhà cửa tại tổ dân phố 12 phường Dương Nỗ.

Tham gia buổi diễn tập có 150 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ.

Chương trình được triển khai qua 2 giai đoạn gồm: Vận hành cơ chế với nội dung họp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường để đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lớn trên địa bàn; tổ chức thực binh với các tình huống tuyên truyền, cảnh báo, giằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời, sơ tán người dân, tìm kiếm cứu nạn và sơ cấp cứu người bị nạn.

Thông qua diễn tập, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong công tác ứng phó thiên tai; đồng thời, rút kinh nghiệm để các địa phương vùng thấp trũng, ven biển trên địa bàn thành phố hoàn thiện phương án PCTT & TKCN. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, lũ lụt năm 2026 và những năm tiếp theo.