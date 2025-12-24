Xe buýt điện từ Huế đưa vào vận hành tại Côn Đảo

Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Côn Đảo ký kết hợp tác

Ngay sau lễ ký kết, lô xe buýt điện đầu tiên đã được bàn giao để đưa vào khai thác theo Đề án triển khai 6 tuyến buýt điện tại địa phương này.

Theo thỏa thuận, Kim Long Motor Huế sẽ cung cấp tổng cộng 38 xe buýt thuần điện cho hệ thống vận tải công cộng tại Côn Đảo. Các phương tiện sử dụng pin công nghệ mới, được sản xuất trong nước, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định trong điều kiện khai thác liên tục, đồng thời giảm tiếng ồn và không phát thải tại chỗ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Kim Long Motor Huế đã sản xuất và bàn giao gần 700 xe buýt điện cho các đơn vị vận tải để đưa vào khai thác tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Đây là một phần trong xu hướng gia tăng sử dụng phương tiện giao thông công cộng chạy điện tại các đô thị lớn, trong bối cảnh áp lực về môi trường và hạ tầng ngày càng gia tăng.

Không chỉ tập trung thị trường nội địa, doanh nghiệp này cũng đang mở rộng hoạt động xuất khẩu xe buýt sang một số thị trường trong khu vực và châu Á.

Trong khuôn khổ hợp tác lần này, hai bên cũng thống nhất định hướng phát triển hệ sinh thái phương tiện điện đồng bộ tại Côn Đảo. Bên cạnh xe buýt điện, các dòng xe điện cỡ nhỏ từ 4 - 7 chỗ dự kiến sẽ được nghiên cứu, đưa vào khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại linh hoạt, du lịch sinh thái và các dịch vụ đặc thù tại địa phương.