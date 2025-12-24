  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 25/12/2025 13:00

Xe buýt điện từ Huế đưa vào vận hành tại Côn Đảo

HNN.VN - Sáng 25/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Côn Đảo ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, cung cấp các dòng xe điện, trong đó có xe buýt điện đô thị, phục vụ hoạt động vận tải công cộng tại đặc khu Côn Đảo.

Xe buýt điện “made in Huế” lăn bánh tại Hàn QuốcThúc đẩy giao thông xanh bằng cách tiếp cận thực tế

Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Côn Đảo ký kết hợp tác  

Ngay sau lễ ký kết, lô xe buýt điện đầu tiên đã được bàn giao để đưa vào khai thác theo Đề án triển khai 6 tuyến buýt điện tại địa phương này.

Theo thỏa thuận, Kim Long Motor Huế sẽ cung cấp tổng cộng 38 xe buýt thuần điện cho hệ thống vận tải công cộng tại Côn Đảo. Các phương tiện sử dụng pin công nghệ mới, được sản xuất trong nước, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định trong điều kiện khai thác liên tục, đồng thời giảm tiếng ồn và không phát thải tại chỗ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Kim Long Motor Huế đã sản xuất và bàn giao gần 700 xe buýt điện cho các đơn vị vận tải để đưa vào khai thác tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Đây là một phần trong xu hướng gia tăng sử dụng phương tiện giao thông công cộng chạy điện tại các đô thị lớn, trong bối cảnh áp lực về môi trường và hạ tầng ngày càng gia tăng.

Không chỉ tập trung thị trường nội địa, doanh nghiệp này cũng đang mở rộng hoạt động xuất khẩu xe buýt sang một số thị trường trong khu vực và châu Á. 

Trong khuôn khổ hợp tác lần này, hai bên cũng thống nhất định hướng phát triển hệ sinh thái phương tiện điện đồng bộ tại Côn Đảo. Bên cạnh xe buýt điện, các dòng xe điện cỡ nhỏ từ 4 - 7 chỗ dự kiến sẽ được nghiên cứu, đưa vào khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại linh hoạt, du lịch sinh thái và các dịch vụ đặc thù tại địa phương.

Lê Thọ
 Từ khóa:
Kim Long Motor Huếxe buýt điệncôn đảosản xuấtgiao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tạo sinh kế bền vững

Sau 5 năm nghiên cứu xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn (NNHC, NNTH), chuỗi giá trị Quế Lâm cho thấy, đây là mô hình kinh tế hiệu quả, tạo ra nhiều sinh kế bền vững cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tạo sinh kế bền vững
Giao thông và bài toán ô nhiễm không khí đô thị

Giao thông được đánh giá là một trong những nguồn phát thải lớn, góp phần đáng kể vào tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các chuyên gia cho rằng, kiểm soát nguồn phát thải này sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí những năm tới.

Giao thông và bài toán ô nhiễm không khí đô thị

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top