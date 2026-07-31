Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho chủ các cơ sở kinh doanh

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP. Huế hướng dẫn cách thức dập tắt đám cháy

Các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; nguyên nhân, nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị; các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; trong đó, tập trung vào cách sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Các thao tác được hướng dẫn cụ thể nhằm giúp học viên chủ động, bình tĩnh xử lý tình huống, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại về người, tài sản.

Thông qua lớp huấn luyện, lực lượng chức năng góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC & CNCH cho lực lượng tại chỗ; đồng thời, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn phường An Cựu.