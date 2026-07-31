Phong Phú: Gần 300 người tham gia diễn tập phòng, chống cháy rừng

Lực lượng chức năng địa phương phối hợp dập tắt lửa tại buổi diễn tập.

Với tình huống giả định được triển khai tại khu vực đồi cát số 2, TDP Điền Lộc 1 khi người dân đi thắp hương tại khu lăng mộ đã bất cẩn làm phát sinh cháy. Sau khi phát hiện lửa, người dân báo động thông tin đến tổ trưởng TDP; lực lượng xung kích cùng người dân nhanh chóng huy động các dụng cụ, như dao phát, cuốc, xẻng... tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”.

Do thời tiết nắng nóng, gió lớn và thực bì dày, đám cháy nhanh chóng lan rộng, vượt khả năng xử lý của lực lượng ban đầu. tổ trưởng TDP báo cáo UBND phường để huy động Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phường cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường, triển khai khoanh vùng, mở đường băng cản lửa và sử dụng các phương tiện chuyên dụng khống chế đám cháy.

Theo diễn biến giả định, khi lửa tiếp tục bùng phát, Chủ tịch UBND phường đề nghị thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện để tổ chức dập lửa quy mô lớn. Trong quá trình này, các lực lượng thực hiện đầy đủ các bước từ báo cháy, huy động lực lượng, chỉ huy điều hành, tiếp cận hiện trường, khoanh vùng, mở đường băng cản lửa, dập tắt đám cháy đến kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm.

Theo ban tổ chức, cuộc diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng kịch bản, bảo đảm an toàn, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử lý các tình huống cháy rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.

Kết thúc buổi diễn tập, UBND phường Phong Phú đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia diễn tập phòng, chống cháy rừng năm 2026.