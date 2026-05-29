  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/05/2026 17:38

Hợp tác Việt Nam - Singapore mở thêm cơ hội phát triển công nghiệp cho Huế

HNN.VN - Ngày 29/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chứng kiến lễ trao và công bố các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP HuếTăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng trên 10%Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng ở khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh DươngLãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570Quyết liệt chống thất thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư côngThúc đẩy phát triển khu vực phía Đông gắn với quy hoạch đồng bộ, tạo động lực tăng trưởng mới

 Lãnh đạo hai nước chúc mừng các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore được ký kết

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố.

Các văn kiện được ký kết và trao đổi gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan Phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm Việt Nam - Singapore; Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star; Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án VSIP tại Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Trong số các văn kiện hợp tác được trao tại buổi lễ, đáng chú ý có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế.

Theo quyết định của UBND thành phố Huế về chấp thuận nhà đầu tư, Liên doanh Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được lựa chọn thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng, tương đương 123 triệu USD.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Huế được triển khai tại 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khu vực này có lợi thế kết nối với Quốc lộ 1, cao tốc La Sơn - Túy Loan cùng các trục giao thông chính của thành phố Huế, thuận lợi cho phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ và thu hút đầu tư.

Về cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư góp khoảng 462 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động khoảng 2.613 tỷ đồng. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa dự án vào khai thác, vận hành không quá 5 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê và bàn giao đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong quý III/2026, khởi công xây dựng vào quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ, đưa vào kinh doanh trong quý II/2031.

VSIP là thương hiệu khu công nghiệp liên doanh Việt Nam - Singapore đã phát triển thành công tại nhiều địa phương trên cả nước. Việc triển khai dự án VSIP Huế được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho việc phát triển hạ tầng công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời thúc đẩy định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao của thành phố Huế trong giai đoạn tới.

THANH HOÀNG
 Từ khóa:
Hợp tácViệt NamSingaporemở thêmcơ hộiphát triểncông nghiệpVSIP Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Y học bào thai được xác định là chuyên ngành mũi nhọn của y tế Việt Nam

Trong chiến lược phát triển ngành y tế giai đoạn mới, Bộ Y tế xác định y học bào thai là một trong những chuyên ngành mũi nhọn cần ưu tiên phát triển, cùng với y học chính xác, y học di truyền và y học công nghệ cao. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời tiệm cận với trình độ y học hiện đại của thế giới.

Y học bào thai được xác định là chuyên ngành mũi nhọn của y tế Việt Nam
Cơ hội sang Đức cho sinh viên nông - lâm

Nhu cầu nhân lực ngành nông - lâm hiện nay rất lớn, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội việc làm với thu nhập cao dành cho sinh viên ngành nông - lâm sau khi tốt nghiệp, thậm chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Cơ hội sang Đức cho sinh viên nông - lâm
Đẩy mạnh chiến lược hợp tác truyền thông quốc tế với Hãng thông tấn CNN

Ngày 27/5, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hãng thông tấn CNN International Commercial do ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch Điều hành làm trưởng đoàn, nhằm thảo luận về chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cốt lõi của đô thị Huế ra thế giới giai đoạn 2026 - 2030.

Đẩy mạnh chiến lược hợp tác truyền thông quốc tế với Hãng thông tấn CNN
Phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng tới tự chủ sản xuất

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ hiện đại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất và tăng cường năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng tới tự chủ sản xuất

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top