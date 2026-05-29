Hợp tác Việt Nam - Singapore mở thêm cơ hội phát triển công nghiệp cho Huế

Lãnh đạo hai nước chúc mừng các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore được ký kết

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố.

Các văn kiện được ký kết và trao đổi gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan Phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm Việt Nam - Singapore; Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star; Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án VSIP tại Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Trong số các văn kiện hợp tác được trao tại buổi lễ, đáng chú ý có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế.

Theo quyết định của UBND thành phố Huế về chấp thuận nhà đầu tư, Liên doanh Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được lựa chọn thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng, tương đương 123 triệu USD.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Huế được triển khai tại 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khu vực này có lợi thế kết nối với Quốc lộ 1, cao tốc La Sơn - Túy Loan cùng các trục giao thông chính của thành phố Huế, thuận lợi cho phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ và thu hút đầu tư.

Về cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư góp khoảng 462 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động khoảng 2.613 tỷ đồng. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa dự án vào khai thác, vận hành không quá 5 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê và bàn giao đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong quý III/2026, khởi công xây dựng vào quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ, đưa vào kinh doanh trong quý II/2031.

VSIP là thương hiệu khu công nghiệp liên doanh Việt Nam - Singapore đã phát triển thành công tại nhiều địa phương trên cả nước. Việc triển khai dự án VSIP Huế được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho việc phát triển hạ tầng công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời thúc đẩy định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao của thành phố Huế trong giai đoạn tới.