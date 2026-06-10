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ClockThứ Tư, 10/06/2026 16:01

Bệnh viện Trung ương Huế thúc đẩy hợp tác y tế, nghiên cứu - phát triển với các đối tác Hàn Quốc

HNN.VN - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế, từ ngày 8 đến 10/6/2026, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế đã đón tiếp và làm việc với đoàn đối tác đến từ Hàn Quốc nhằm mở rộng các định hướng hợp tác trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu - phát triển, chuyển giao công nghệ và phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu tại TP. Huế.

Thúc đẩy hợp tác chuyên sâu giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa TaichungTặng 200 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương HuếBệnh viện Trung ương Huế trao quà cho bệnh nhi khó khăn

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn  

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận nhiều nội dung hợp tác trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển y tế chất lượng cao trong giai đoạn mới. Nổi bật là định hướng nghiên cứu thành lập tổ hợp y tế tại TP. Huế hoặc trong khuôn viên BVTW Huế, bao gồm cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu - phát triển. Đồng thời, các bên cũng trao đổi khả năng xây dựng Trung tâm Khám sức khỏe cao cấp, góp phần đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực chuyên sâu được đưa ra thảo luận như phẫu thuật tạo hình, y học thẩm mỹ, ứng dụng thiết bị y tế hiện đại, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực mà các đối tác Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh, mở ra cơ hội để BVTW Huế tiếp cận những tiến bộ y học tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh.

Trong thời gian làm việc tại Huế, đoàn đối tác Hàn Quốc đã tham quan hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và các đơn vị chuyên môn của bệnh viện, gồm Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Trung tâm Thẩm mỹ Quốc tế, Trung tâm Kiểm tra sức khỏe - Bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế. Các hoạt động khảo sát thực tế giúp đoàn có cái nhìn toàn diện hơn về tiềm năng phát triển, đồng thời tạo cơ sở để triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Việc tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các đơn vị đến từ Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định chiến lược hội nhập và phát triển của BVTW Huế. Hoạt động này không chỉ góp phần thúc đẩy các dự án y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Huế trở thành trung tâm y khoa chuyên sâu, điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế trong khu vực và quốc tế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrung ương Huếhàn quốchợp tác
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