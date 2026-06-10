Việt Nam xứng đáng là trung tâm kết nối vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực

Hội nhập là con đường tạo ra tăng trưởng, ổn định và thịnh vượng. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, các đại biểu từ Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Belarus, Myanmar, Singapore và Canada đã phác họa nên một bức tranh toàn cảnh về sự kỳ vọng, tin tưởng và những cam kết đồng hành cùng ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong một kỷ nguyên đầy biến động.

Mở đầu cho những nhận định tích cực là Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier. Liên minh châu Âu là một trong những đối tác quan trọng nhất của khu vực ASEAN. Do đó, Đại sứ Julien Guerrier bày tỏ sự ấn tượng trước vai trò chủ động và tiên phong của Việt Nam trong các cơ chế đối thoại về hòa bình và ổn định khu vực.

Đại sứ đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nhấn mạnh sự thành công của sự kiện khi quy tụ được đông đảo các nhà lãnh đạo cấp cao từ Thái Lan, Campuchia, Lào và Timor-Leste để cùng thảo luận về tương lai khu vực, tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là tính bao trùm vì lợi ích của người dân ASEAN.

Bên cạnh đó, Đại sứ gợi ý về một cuộc đối thoại sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu và ASEAN để hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm, vì cả hai bên đều có chung một tham vọng trong việc xây dựng sự ổn định khu vực dựa trên nền tảng hòa bình, đối thoại và thịnh vượng.

Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh mong muốn hợp tác cùng Việt Nam và các đối tác quốc tế khác để xây dựng một thế giới an ninh, thông qua một công cụ thiết yếu như đối thoại để ngăn ngừa các xung đột và xây dựng các tiêu chuẩn phát triển bền vững cho tương lai.

Chia sẻ chung đánh giá tích cực dành cho bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định rằng nội dung này là sự tiếp nối nhất quán với những thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải tại Đối thoại Shangri-La.

Đại sứ Pháp đánh giá cao những cam kết của Việt Nam trong việc hỗ trợ ASEAN phát triển và củng cố hòa bình. Sự tham gia của đông đảo đại biểu các nước và từ nhiều lĩnh vực khác nhau thể hiện sự quan tâm của khu vực và quốc tế trước các cuộc khủng hoảng và các điểm nóng khác.

Đại sứ Olivier Brochet cũng cho rằng Diễn đàn Tương lai ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông điệp muốn tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài, bao gồm châu Âu và Pháp.

Nhà ngoại giao người Pháp cho biết: Chính sự chủ động và tinh thần tiên phong dẫn dắt của Việt Nam trong các sáng kiến khu vực đã thôi thúc Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì sự phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, ông Oleg Shloma, Đại biện lâm thời Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, đã mang đến một góc nhìn về hai yếu tố nội tại của sự phát triển: con người và tư duy. Đối với Đại biện Belarus, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, và mỗi cá nhân cần học cách sử dụng công nghệ một cách thông minh.

Ông Oleg Shloma khẳng định: “Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ con người và gia đình. Khi cá nhân thay đổi tư duy về cách sống, cách hành xử và biết cách sử dụng một cách khôn ngoan các công nghệ hiện đại, thì toàn bộ cộng đồng và khu vực cũng sẽ thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn".

Đại diện Belarus bày tỏ niềm tin: Hà Nội có thể trở thành một thí dụ điển hình trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực này thông qua việc ứng dụng công nghệ và thay đổi nhận thức của người dân.

Bên cạnh đó, ông Oleg Shloma cũng đánh giá cao sự mở rộng và tính đa dạng của diễn đàn năm nay. “Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn dắt trong khu vực cũng như trên thế giới. Sự tham gia của nhiều quốc gia và đại diện nhiều lĩnh vực phản ánh vai trò quan trọng của ASEAN trên bản đồ thế giới”, ông khẳng định.

Về phần mình, bà Khin Sabai, đại biểu tới từ Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Myanmar (MISIS) thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar, đã bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực kết nối của Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng khi mở ra cơ hội học hỏi và chia sẻ trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Theo bà Khin Sabai, thông điệp cốt lõi của diễn đàn lần này là sức mạnh của sự đoàn kết, điều giúp các quốc gia ASEAN thành viên có thể qua mọi thách thức. Bà cũng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tiếp đón nồng hậu từ phía nước chủ nhà Việt Nam.

Đại biểu đến từ Singapore lại mang đến những thông điệp thực tiễn hơn về kinh tế và năng lượng bền vững. Ông nhấn mạnh rằng: “Trong một thế giới nhiều biến động khó lường, khối đoàn kết ASEAN không được phép suy yếu”.

Đại biểu Singapore khẳng định: “Thông điệp của Diễn đàn Tương lai ASEAN là cần giữ vững vai trò trung tâm và sự đoàn kết để các quốc gia thành viên có đủ khả năng giải quyết các thách thức, cũng như nắm bắt các cơ hội mới”.

Ông cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề chuyển đổi xanh, hoan nghênh ASEAN đã có những cam kết nghiêm túc trong việc chuyển đổi sang năng lượng bền vững, một trong số đó là mạng lưới điện ASEAN cho phép tất cả các quốc gia thành viên cùng hưởng lợi từ các nguồn năng lượng trong khu vực và xây dựng một tương lai bền vững.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đã mang đến một thông điệp mạnh mẽ về sự gắn kết giữa quốc gia Bắc Mỹ và ASEAN, khi nhắc tới hành trình gần 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN.

Đại sứ Canada bày tỏ sự tự hào khi đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức sự kiện này. Ông cũng nhấn mạnh về sự hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong kỷ nguyên số, để ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nhằm đem lại lợi ích cho xã hội và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Diễn đàn Tương lai ASEAN gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của đối thoại, đoàn kết và hợp tác là chìa khóa của thành công. Việt Nam, trên vai trò của nước chủ nhà và tiên phong, đã chứng minh cho cộng đồng khu vực và quốc tế thấy vai trò của một trung tâm kết nối.

https://nhandan.vn/viet-nam-xung-dang-la-trung-tam-ket-noi-vi-hoa-binh-va-thinh-vuong-cua-khu-vuc-post968188.html