Phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp xanh

Kinh tế vườn, rừng đem lại cho chị Đông nguồn thu nhập đáng kể

Từ nhà vào khu vườn đất màu và đất rừng của chị Đông là quãng đường khá xa, có đoạn gồ ghề, sình lầy sau những cơn mưa chiều. Sáng nào chị Đông cũng dậy từ sớm để vào rẫy chăm cây, làm cỏ, thu hoạch rau màu. Mùa nào thức nấy, hết bắp lại đến dưa chuột, đậu các loại… cứ thế nối tiếp quanh năm.

Mô hình sản xuất của chị Đông là hướng canh tác xanh, hạn chế tối đa hóa chất và phân bón hóa học. Phần lớn diện tích hoa màu được chị sử dụng phân chuồng ủ hoai, kết hợp làm cỏ thủ công và tận dụng nguồn hữu cơ tự nhiên để cải tạo đất. “Làm đất phải biết giữ đất; nếu lạm dụng phân hóa học thì cây có thể tốt nhanh nhưng đất sẽ chai cứng, bạc màu. Tôi chủ yếu dùng phân chuồng nên đất luôn tơi xốp, giữ được độ ẩm, cây trồng phát triển bền vững hơn”, chị Đông chia sẻ.

Nhờ kiên trì với cách làm này, khu vườn của chị luôn xanh tốt quanh năm. Những luống ngô thẳng tắp, hàng đậu, dưa chuột xanh mướt, sạch bóng cỏ dại. Đất đai được giữ độ màu mỡ tự nhiên nên việc luân canh cây trồng diễn ra thuận lợi, ít sâu bệnh, giảm đáng kể chi phí sản xuất. Nhờ đó, chị có thêm vốn để đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, giúp giảm sức người, đáp ứng nguồn nước tưới vào mùa hè.

Không chỉ bảo vệ môi trường, hướng canh tác sạch còn giúp nông sản của gia đình chị Đông được người dân địa phương tin tưởng lựa chọn. Rau màu thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, giá bán ổn định so với nhiều nơi khác. Người mua quen dần bởi sản phẩm tươi ngon, ít sử dụng hóa chất nên yên tâm khi sử dụng.

Gắn bó với nông nghiệp nhiều năm, chị Đông hiểu rõ những khó khăn của người nông dân. Có thời điểm mưa bão làm hư hại mùa màng, khi bị sâu bệnh, lúc giá cả xuống thấp, nhưng chị vẫn bền bỉ đầu tư phát triển kinh tế vườn - rừng. Nguồn thu ổn định từ 5 sào hoa đã giúp chị lấy ngắn nuôi dài, đầu tư trồng 8ha keo lai. Từ mô hình này, gia đình chị có thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Nhờ nguồn thu ổn định từ vườn, rừng, chị Đông đã nuôi 4 người con trưởng thành, có công việc và cuộc sống ổn định.

Với vai trò chi hội trưởng phụ nữ, chị Đông thường xuyên vận động chị em thay đổi thói quen canh tác, hạn chế lạm dụng hóa chất, chú trọng sản xuất sạch để bảo vệ sức khỏe và môi trường. Nhiều hội viên phụ nữ tại thôn Thành An đã học theo cách làm của chị, mạnh dạn tận dụng đất vườn để trồng rau màu sạch, sử dụng phân hữu cơ và cải tạo đất theo hướng bền vững. Từ đó, không chỉ tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành ý thức sản xuất nông nghiệp an toàn tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Khe Tre cho biết: Chị Lê Thị Đông là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp xanh; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Đây là mô hình rất đáng để chị em học tập, nhân rộng...