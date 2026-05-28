Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng ở khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng để khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương

Xuyên suốt trong chuyến khảo sát là việc đánh giá khả năng kết nối hạ tầng và liên kết không gian giữa các điểm đến. Theo đó, Bạch Mã có lợi thế về rừng và khí hậu; Bắc Hải Vân sở hữu cảnh quan cửa ngõ; An Cư Đông mang đậm bản sắc làng chài; Lăng Cô có thương hiệu du lịch biển; còn Cảnh Dương có dư địa phát triển du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng. Những lợi thế này sẽ phát huy hiệu quả khi được kết nối thành chuỗi trải nghiệm thống nhất, thuận tiện, an toàn và mang bản sắc riêng của khu vực phía Nam thành phố.

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhận định khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương hội tụ tương đối đầy đủ các yếu tố rừng, núi, biển, đầm phá, làng chài, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cộng đồng; là không gian có nhiều lợi thế nổi bật để mở rộng phát triển du lịch, dịch vụ về phía Nam của Huế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, khu vực này có khả năng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối giữa du lịch sinh thái rừng, du lịch biển, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và kinh tế đêm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương không nhìn nhận từng điểm khảo sát một cách riêng lẻ mà cần đặt trong tổng thể không gian phát triển chung của khu vực Bạch Mã - Lăng Cô - Cảnh Dương. Trong đó, Bạch Mã là điểm nhấn về du lịch sinh thái rừng; Bắc Hải Vân là không gian cảnh quan cửa ngõ kết nối rừng - biển - đầm phá; An Cư Đông có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa biển và sinh kế người dân; Quảng trường Lăng Cô có thể trở thành không gian công cộng, tổ chức sự kiện và dịch vụ đêm; còn Cảnh Dương là khu vực có dư địa lớn để phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, cắm trại và thể thao biển.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khảo sát thực tế tại khu vực Bắc Hải Vân

Đối với Vườn quốc gia Bạch Mã, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn lưu ý việc phát triển du lịch phải đặt yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên lên hàng đầu. Các hoạt động tham quan, trải nghiệm, trung chuyển và tổ chức dịch vụ cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm an toàn cho du khách, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyến đường dốc và các điểm tiếp cận đỉnh Bạch Mã.

Riêng khu vực tuyến đường xảy ra sạt lở nghiêm trọng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án khắc phục, bảo đảm an toàn và hiệu quả; đồng thời đánh giá kỹ các yếu tố địa chất, nguy cơ sạt trượt, đá rơi cũng như điều kiện thi công trong mùa mưa.

Tại Bắc Hải Vân, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu xây dựng cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô kết hợp không gian check-in, ngắm cảnh và trải nghiệm thiên nhiên. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ về quy hoạch, cảnh quan, tính khả thi và hiệu quả khai thác để hình thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng cho khu vực phía Nam thành phố.

Vườn Quốc gia Bạch Mã có lợi thế về rừng và khí hậu

Đối với Lăng Cô, Cảnh Dương và các điểm ven biển, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toànyêu cầu việc phát triển du lịch phải theo hướng bài bản, có bản sắc, tránh tình trạng tự phát, manh mún. Các hoạt động dịch vụ, kinh tế đêm, không gian ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng cần gắn với chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu mô hình “Bảo tàng làng chài” tại An Cư Đông, gắn với không gian văn hóa biển, nghệ thuật cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

“Các sở, ngành và địa phương cần sớm tổng hợp, đánh giá đầy đủ hiện trạng, tiềm năng, khó khăn và đề xuất các giải pháp cụ thể, có lộ trình triển khai rõ ràng. Trước mắt, cần tập trung chỉnh trang, nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, tổ chức lại dịch vụ; đồng thời nghiên cứu các nhiệm vụ dài hạn về quy hoạch, hạ tầng kết nối, thu hút đầu tư và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho khu vực phía Nam thành phố Huế”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.