Việt Nam tham dự Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Seoul Food 2026

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ

Ngày 9/6, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế KINTEX, thành phố Goyang, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Seoul Food 2026. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đã tham dự sự kiện và đến thăm khu trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại đây.

Seoul Food 2026 là một trong những hội chợ chuyên ngành thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc và có uy tín hàng đầu khu vực châu Á. Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 9-12/6, quy tụ khoảng 1.800 gian hàng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ và đối tác trong lĩnh vực thực phẩm.

Đoàn Việt Nam tham gia Hội chợ lần này có 28 doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm có thế mạnh như cà-phê, đồ uống, trái cây chế biến, hạt điều, hồ tiêu, gia vị tự nhiên, thủy sản chế biến, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm chế biến từ nông sản nhiệt đới.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ cho thấy nỗ lực chuyển mạnh từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Hàn Quốc.

Theo đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), một điểm nhấn đáng chú ý tại Seoul Food năm nay là sự phát triển của các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc gắn với làn sóng văn hóa K-culture. Trong đó, K-gimbap được giới thiệu như một sản phẩm tiêu biểu, kết hợp giữa bản sắc ẩm thực truyền thống, công nghệ chế biến hiện đại, khả năng tiêu chuẩn hóa sản phẩm và sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm.

Câu chuyện K-gimbap cho thấy xu hướng mới của ngành thực phẩm: sản phẩm không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng và giá cả, mà còn bằng thương hiệu quốc gia, câu chuyện văn hóa, công nghệ chế biến và năng lực tiếp cận thị trường quốc tế.

Tham quan khu trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và khả năng mở rộng thị phần tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, chú trọng truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng vì sức khỏe, tiêu dùng xanh và tiêu dùng tiện lợi của người Hàn Quốc.

Đại sứ cho rằng, Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, nhưng cũng là thị trường giàu tiềm năng đối với nông sản, thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Do đó, từ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm thực phẩm gắn với K-culture của Hàn Quốc, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham khảo cách kết hợp giữa chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến, bao bì hiện đại, câu chuyện văn hóa và chiến lược thương hiệu quốc gia để nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm , Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ, Đại sứ Vũ Hồ cho biết, việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên sâu như Seoul Food có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và đưa thương hiệu thực phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Hàn Quốc. Đồng thời, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc lên mức 150 tỷ USD vào năm 2030.

https://nhandan.vn/viet-nam-tham-du-hoi-cho-trien-lam-quoc-te-cong-nghiep-thuc-pham-seoul-food-2026-post967996.html