Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP Huế

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, Dự án KCN VSIP Huế được xác định có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế



Khẩn trương bàn giao mặt bằng

Đến thời điểm này, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (chủ đầu tư) phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực 3 TP. Huế, UBND 2 xã Hưng Lộc và Lộc An cùng các đơn vị liên quan đã bàn giao tim mốc, ranh giới thực hiện dự án. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân.

Bà Huỳnh Thị Thùy Trinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi cho biết, theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2026, dự án sẽ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được 252,1ha, trong đó, đến ngày 30/6/2026 hoàn thành khoảng 100ha; đến ngày 30/10/2027, tiếp tục bồi thường, GPMB thêm 215,1ha. “Nếu Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 TP. Huế triển khai hoàn thành công tác bồi thường sớm hơn kế hoạch, Tập đoàn VSIP sẽ đảm bảo bố trí đủ vốn, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân theo phương án được phê duyệt”, bà Huỳnh Thị Thùy Trinh khẳng định.

Để đảm bảo tiến độ, Ban QLDA ĐTXD khu vực 3 TP. Huế đã xây dựng kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, phối hợp với UBND 2 xã Lộc An và Hưng Lộc tổ chức họp dân, phổ biến chủ trương, tiếp nhận ý kiến của người có đất trong khu vực bị thu hồi.

Ông Hoàng Trần Quốc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: “Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án rất đồng tình, ủng hộ chủ trương di dời để thực hiện DA. Hiện toàn xã có khoảng 330,8ha đất, với khoảng 300 hộ dân và các hợp tác xã (HTX) bị ảnh hưởng bởi DA. Điều người dân cũng như các HTX quan tâm nhất là công tác bồi thường, GPMB phải đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho họ”.

KCN VSIP Huế nằm trên địa bàn 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc quy hoạch phân khu xây dựng KCN La Sơn

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

KCN VSIP Huế được xây dựng theo mô hình KCN xanh - thông minh - bền vững, ưu tiên hạ tầng hiện đại, quản trị số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ. Định hướng của DA là thu hút đầu tư vào các ngành nghề có giá trị gia tăng cao như: Sản xuất công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghệ cao phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

KCN VSIP Huế là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới KCN của VSIP tại miền Trung, góp phần đưa TP. Huế trở thành điểm đến mới trong thu hút đầu tư công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

“Việc triển khai DA có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và người dân đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo tiến độ đề ra”, ông Võ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc An nói.

Trong chuyến kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm đầu tháng 4/2026, trong đó có Dự án KCN VSIP Huế, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành và 2 xã Hưng Lộc, Lộc An trong công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án hỗ trợ tái định cư, GPMB phục vụ dự án.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo quy định; giải quyết dứt điểm các tồn tại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

BQL Khu Kinh tế, Công nghiệp cùng các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư; bám sát tiến độ, chủ động phối hợp trong công tác bồi thường, GPMB, tạo điều kiện sớm khởi công dự án. “Dự án KCN VSIP Huế được xác định có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên cần tập trung chỉ đạo quyết liệt”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.