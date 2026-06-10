Phim Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc tại Tuần lễ Phim Pháp ngữ ở Pakistan

Đại sứ Phạm Anh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu khách mời Pakistan và bạn bè quốc tế đến tham dự Tuần lễ phim

Từ ngày 5-14/6, tại Centarus, khu phức hợp đa năng hiện đại bậc nhất ở Islamabad, Pakistan diễn ra Tuần lễ phim Pháp ngữ.

Cùng với Đại sứ quán các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ tại Pakistan như Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Canada, Hy Lạp, Rumani, Liban, Ai Cập, Tuynidi, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan lựa chọn bộ phim “Đào, Phở và Piano” trình chiếu tại sự kiện này.

Bộ phim “Đào, Phở và Piano” của Việt Nam đã được lựa chọn trình chiếu vào ngày thứ hai của Tuần lễ phim Pháp ngữ.

Phát biểu tại buổi chiếu phim Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn cho rằng, Tuần lễ phim Pháp ngữ là dịp giới thiệu đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế về sự phong phú của các nền văn hóa, sự đa dạng của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ. Thông qua những bộ phim, người xem có thể vượt qua mọi biên giới để khám phá những dấu mốc lịch sử của các nước, những nền văn hóa khác nhau và những trải nghiệm khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là cùng nhận ra những giá trị chung mà tất cả người dân trên thế giới đều chia sẻ, đó là tình yêu thương, lòng dũng cảm, phẩm giá, sự kiên cường và niềm hy vọng.

Giới thiệu về bộ phim “Đào, Phở và Piano”, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là một bộ phim về chiến tranh, về một giai đoạn đặc biệt khó khăn của lịch sử Việt Nam, tuy nhiên vẫn phản ánh được những vẻ đẹp, văn hóa cũng như niềm hy vọng và ước mơ của người Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn hy vọng, qua bộ phim này, các khán giả Pakistan và quốc tế có thêm một góc nhìn nữa về Việt Nam. Đó là một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Việt Nam trân trọng văn hóa và các giá trị truyền thống và một Việt Nam luôn hướng tới tương lai với niềm tin và sự lạc quan cao nhất.

Bày tỏ ấn tượng khi được xem bộ phim “Đào, Phở và Piano”, nhiều khán giả Pakistan và quốc tế cho rằng, ngay tiêu đề của bộ phim cũng đã ấn tượng và tạo sức hút bởi theo họ, ba hình ảnh “hoa đào, phở, piano” hòa quyện với nhau như để truyền tải thông điệp ngay cả trong thời chiến, con người Việt Nam vẫn luôn trân trọng văn hóa, tình yêu và khát vọng, luôn lạc quan về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bộ phim đã để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với khán giả Pakistan. Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng đã giới thiệu một số món ăn truyền thống của Việt Nam cũng như cung cấp cho khách một số sách báo, hình ảnh quảng bá về đất nước, con người Việt Nam.

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