Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Toàn cảnh tại buổi thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư Tôn thiền đức Ban Trị sự GHPGVN thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đồng bào Phật tử nhân mùa Đại lễ Phật đản PL.2570 - DL.2026. Đồng thời, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của Phật giáo trong dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các phong trào lớn của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh tầm nhìn chung trong việc chung tay xây dựng Huế trở thành "thành phố của hạnh phúc", nơi các giá trị di sản, văn hóa và tinh thần luôn được tôn vinh.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bên cạnh việc thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với đà tăng trưởng ổn định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của Phật giáo trong các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là tinh thần xả thân, tương thân tương ái trong các đợt thiên tai, bão lụt vừa qua.

Đồng chí khẳng định, Phật giáo thành phố luôn là nhân tố tích cực, đồng hành cùng các phong trào lớn của địa phương, nổi bật là công tác giảm nghèo bền vững, phong trào hiến đất xây dựng các công trình dân sinh và phúc lợi xã hội. Những đóng góp thiết thực, "ích đạo, lợi đời" đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố và các ban, ngành đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội hoàn thành tốt các Phật sự. Hòa thượng khẳng định Tăng Ni và đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó cùng dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng Huế ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đã đến thăm các chức sắc tiêu biểu: Hòa thượng Thích Khế Chơn (chùa Thiên Minh) và Hòa thượng Thích Giác Quang (chùa Bảo Lâm) nhân dịp Đại lễ.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Hòa thượng và gửi lời chúc mừng mùa Phật đản tinh tấn, an lạc. Thay mặt đoàn, đồng chí chia sẻ nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương với nhiều tín hiệu khởi sắc, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm chính trị cao độ của tập thể lãnh đạo thành phố trong việc đột phá, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn này, đồng chí khẳng định vai trò và uy tín lớn của các Hòa thượng trong việc hướng dẫn, định hướng cho Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là cực kỳ quan trọng; đồng thời mong muốn các Hòa thượng tiếp tục là cầu nối vững chắc, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, đóng góp vào sự ổn định và bứt phá chung của địa phương.

Các Hòa thượng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đoàn lãnh đạo thành phố Huế, bày tỏ niềm vui trước những mục tiêu phát triển đầy kỳ vọng của quê hương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Tăng Ni, Phật tử giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, đồng hành và đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua, hành động cách mạng chung của thành phố.