Tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì phiên họp

Du lịch giữ vững vị thế điểm sáng

Tại phiên họp, số liệu từ báo cáo kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm của Sở Tài chính cho thấy, thành phố đang dồn lực cho một cuộc chuyển mình toàn diện, từ hạ tầng, công nghiệp cho đến vị thế sinh thái trên bản đồ quốc tế.

5 tháng đầu năm, Huế đón gần 3,6 triệu lượt khách, đạt doanh thu 8.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Dòng khách quốc tế đến Huế vẫn duy trì đà tăng ổn định 6,4%, trở thành bệ đỡ vững chắc cho thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô hơn 6.200 tỷ đồng.

Bức tranh công nghiệp của Huế cũng ghi nhận những mảng màu tươi sáng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng 10,9%. Lực đẩy chính đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng ấn tượng 13,1%. Các sản phẩm chủ lực như bia, ô tô nguyên chiếc, xi măng và hàng may mặc liên tục mở rộng sản lượng, khẳng định năng lực sản xuất đang hồi phục mạnh mẽ sau những biến động chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã trao chứng nhận cho 28 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 19.195 tỷ đồng, bao gồm hai dự án FDI lớn trị giá 125,5 triệu USD. Những dự án như Khu liên hợp lắp ráp Kim Long Motor (giai đoạn 2), nhà máy pin BYD, các tổ hợp đô thị hiện đại tại Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu đang tạo nên một trục động lực mới.

Liên quan đến đầu tư công, giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành thông tin, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách nhà nước đến nay đạt 6.561 tỉ đồng, riêng tháng 5 đạt 1.286 tỉ đồng.

Thảo luận tại phiên họp, các sở, ngành đã tập trung đánh giá tình hình cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Các ý kiến cũng kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, nâng công suất các mỏ đang hoạt động, nghiên cứu bổ sung các mỏ mới nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng, xây dựng.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng xây dựng môi trường du lịch thân thiện, đặc biệt trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khảo sát tiềm năng du lịch tại làng chài An Cư Đông (xã Chân Mây - Lăng Cô)

Siết kỷ cương, gỡ khó các dự án động lực

Kết luận phiên họp, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, để duy trì đà tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, thành phố cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển công nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhìn nhận, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được trong 5 tháng đầu năm, vẫn còn không ít tồn tại như tiến độ giải ngân chậm, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, công tác lãnh đạo, điều hành tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố giao nhưng triển khai chậm để có giải pháp thúc đẩy, hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Sở Tài chính được giao chủ trì hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Huế và đề án phát triển vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra; tập trung theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho các dự án động lực, nhất là các dự án công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án dự kiến khởi công trong quý II, III/2026. Đồng thời, rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài gây lãng phí đất đai, tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch Chính phủ giao.

Ở lĩnh vực dịch vụ - du lịch, thành phố sẽ tập trung tổ chức hiệu quả các hoạt động Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, trọng tâm là chương trình khai mạc Festival quốc tế Huế gắn với các hoạt động du lịch hè; đồng thời theo dõi sát tình hình thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu, tăng cường phòng chống gian lận thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2026, phòng chống hạn hán, ngập mặn, cháy rừng.

Liên quan công tác giải ngân đầu tư công, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các mốc thời gian đã đề ra. Theo đó, các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước ngày 1/6/2026; các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án phải hoàn thành trước ngày 15/6/2026. Sau thời điểm này, các dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan sẽ bị điều chuyển vốn và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu - chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kết luận của Trung ương, Thành ủy.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn…