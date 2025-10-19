Quỹ giáo dục Huế Hiếu học trao 220 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến dự có các ông, bà: Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế); Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, năm học 2025-2026, Quỹ giáo dục Huế Hiếu học được sự tài trợ của CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ chí Minh trao 220 suất học bổng trị giá 168 triệu đồng cho học sinh phường Dương Nỗ và các trường THPT: Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Quốc Học - Huế, Nguyễn Chí Thanh, Phong Điền, Nguyễn Đình Chiểu, Tam Giang và Trần Văn Kỷ.

CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ chí Minh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2028. Một trong những hoạt động thường niên của CLB được thông qua bởi Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh là các chương trình thiện nguyện, hướng về quê hương để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học thành lập cách đây hơn 19 năm, trở thành cầu nối nghĩa tình giữa những người con xứ Huế xa quê và thế hệ trẻ nơi quê nhà. Hàng nghìn suất học bổng đã được trao, tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học vượt qua khó khăn, theo đuổi ước mơ học tập và lập nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình trao học bổng cho các em học sinh

Theo ông Võ Khắc Học, Phó Giám đốc điều hành Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học, Chủ tịch CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh, các suất học bổng không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự gửi gắm niềm tin và hy vọng của những người con Huế xa quê mong muốn được chung tay vun đắp cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và trân trọng nghĩa cử của các doanh nhân Huế xa quê, đồng thời khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Dịp này, CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ Quỹ hỗ trợ người nghèo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế 50 triệu đồng; hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ gây ra với số tiền 30 triệu đồng.