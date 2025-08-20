Trao 400 suất học bổng khóa học “Google AI Essentials”

Tại lễ trao học bổng khóa học “Google AI Essentials”

Mỗi suất học bổng có giá trị 49 USD (tương đương 1.300.000 đồng), bao gồm miễn phí toàn bộ khóa học “Google AI Essentials” do các chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn Google trực tiếp giảng dạy. Khóa học được triển khai trực tuyến trên nền tảng Coursera, với tổng thời lượng 7 giờ học. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ được cấp chứng nhận điện tử (e-certificate) do Tập đoàn Google cấp, có giá trị và được công nhận trên toàn cầu.

Học bổng “Google AI Essentials” trên nền tảng Coursera là một chương trình tự học trực tuyến được thiết kế dành cho nhiều nhóm đối tượng đa dạng, trong đó có nhóm nhân viên y tế, nhằm trang bị các kỹ năng thiết yếu về Trí tuệ nhân tạo (AI) và cách ứng dụng AI trong thực tế, qua đó nâng cao năng suất làm việc và học tập của nhân viên y tế.

Các khóa học trên nền tảng Coursera bao gồm nhiều lĩnh vực đa dạng, từ khoa học dữ liệu, kinh doanh, công nghệ thông tin cho đến nghệ thuật và khoa học xã hội. Nền tảng này hợp tác với hơn 200 trường đại học và công ty, bao gồm các tổ chức uy tín như Đại học Yale, Đại học Michigan, Google, và IBM.

Tại buổi lễ trao học bổng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Công ty Cổ phần Hành trình Việt Nam Khoẻ mạnh (VietHealth) cũng đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số trong y học, đặc biệt là các khóa học về Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số giúp sinh viên và học viên tiếp cận sớm với các xu hướng công nghệ mới của thế giới.