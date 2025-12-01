80 suất học bổng tiếp sức cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng cho Sở GD&ĐT TP. Huế

Tham dự lễ trao học bổng có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Về phía lãnh đạo thành phố Huế có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Chương trình đã trao 80 suất học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, học tập ở các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh trao tặng 80 ba lô và 800 tập vở, trị giá 24 triệu đồng cho học sinh TP. Huế; Trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Hà (TP. Hồ Chí Minh) ủng hộ Trường Tiểu học Phú Tân (phường Thuận An) 100 triệu đồng.

Những năm qua, nhiều học sinh dân tộc thiểu số và vùng ven biển của TP. Huế đã được nhận học bổng Vừ A Dính. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mỗi suất học bổng là động lực tinh thần vững chắc, sự sẻ chia, niềm tin với những học sinh mang trong mình nghị lực, vươn lên từ gian khó để nuôi dưỡng tri thức và khát vọng.

Theo báo cáo từ các cơ sở giáo dục, học sinh nhận học bổng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, có 92% học sinh duy trì kết quả học tập từ mức khá trở lên, nhiều em đạt học sinh Giỏi toàn diện. Hơn 70% học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, cải thiện điểm trung bình từ 0,5 đến 1,2 điểm so với năm trước khi nhận học bổng. Trên 95% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu và sự trưởng thành trong thái độ học tập, rèn luyện. Không có trường hợp nào bỏ học, đây là điều đặc biệt ý nghĩa đối với những vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế và điều kiện đi lại…

Những con số này không chỉ phản ánh thành tích học tập, mà còn chứng minh hiệu quả bền vững của học bổng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành ý chí vượt khó và định hướng tương lai học tập tốt hơn cho các em.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tấm lòng, tình cảm của đồng chí Trương Mỹ Hoa và sự hỗ trợ quý báu mà Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã dành cho các em học sinh của TP. Huế trong suốt thời gian qua. Những đóng góp bền bỉ và nhân văn của Quỹ đã góp phần quan trọng lan tỏa tinh thần hiếu học, nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng. Đây không chỉ là sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của Huế, mà còn là sự động viên to lớn đối với đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh vượt khó; là minh chứng sống động cho tấm lòng của những người luôn đau đáu với tương lai đất nước, thế hệ trẻ và với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.