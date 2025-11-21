  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/11/2025 16:26

Tặng 200 đầu sách cho nhà trường và học sinh

HNN.VN - Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Vinh Xuân tặng 200 đầu sách cho nhà trường và học sinh Trường THCS Vinh Xuân (xã Phú Vinh).

Lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh trung họcCưỡng ép con học quá sức: Quy định mới và những băn khoăn cũTrao 46 suất học bổng cho sinh viên12 giáo viên được UBND thành phố tặng Bằng khenNhà giáo trước kỳ vọng mới của xã hội

Học sinh đọc sách để tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật 

Các đầu sách về pháp luật có: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật Hình sự (các tội phạm liên quan đến biên giới, vùng biển)…; các đầu sách về Bác Hồ, di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, thể loại truyện tranh phù hợp với lứa tuổi học sinh và giảm nạn bạo lực học đường…

“Đây là hoạt động tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn đơn vị đóng quân, thiết thực chào mừng đợt thi đua “Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2025) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, nhằm đổi mới và đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Hình thành thói quen học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân. Phát huy tính chủ động trong chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ và trong sinh hoạt cộng đồng” - Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho biết.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã tặng 500 đầu sách cho nhà trường và học sinh Trường THPT Thừa Lưu.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngvinh xuântặng sáchhọc sinh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ

Nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngày 21/11, Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức hội nghị định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ năm 2025.

Định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền chính sách học nghề cho bộ đội xuất ngũ
Triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền Trung

Ngày 20/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền Trung, Trung bộ khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 8 điểm cầu từ địa bàn Hà Tĩnh đến Lâm Đồng tham dự. Đại tá Ngô Đoàn Long, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố Huế.

Triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền Trung
Giữ lớp trong mùa lũ

Khi Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cận kề, nhiều thầy cô ở vùng lũ vẫn tất bật phòng, chống thiên tai. Hết đợt lũ này đến đợt lũ khác, họ vẫn bền bỉ bám trường, bám lớp, tìm đến từng học sinh khó khăn để sẻ chia và động viên. Ở nơi gian khó, công việc của họ lặng lẽ mà kiên định - như chính tình yêu nghề, thương trò chưa bao giờ vơi.

Giữ lớp trong mùa lũ
Nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân

Chiều 17/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế, do Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, chủ trì, tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.

Nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top