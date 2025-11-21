Tặng 200 đầu sách cho nhà trường và học sinh

Học sinh đọc sách để tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật

Các đầu sách về pháp luật có: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật Hình sự (các tội phạm liên quan đến biên giới, vùng biển)…; các đầu sách về Bác Hồ, di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, thể loại truyện tranh phù hợp với lứa tuổi học sinh và giảm nạn bạo lực học đường…

“Đây là hoạt động tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn đơn vị đóng quân, thiết thực chào mừng đợt thi đua “Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2025) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, nhằm đổi mới và đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Hình thành thói quen học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân. Phát huy tính chủ động trong chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ và trong sinh hoạt cộng đồng” - Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho biết.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã tặng 500 đầu sách cho nhà trường và học sinh Trường THPT Thừa Lưu.