Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Kim Trà, Hương Trà

Những suất học bổng là nguồn động viên giúp học sinh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong học tập

Đợt này, có 75 học sinh được nhận học bổng với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng, trong đó, có 51 học sinh TH, THCS và 24 học sinh THPT. Mức học bổng cho học sinh TH và THCS là 750.000 đồng/em, học sinh THPT là 1.000.000 đồng/em.

Ngoài học bổng, học sinh còn được nhận thêm phần thưởng khuyến khích: học sinh chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10 được nhận 500.000 đồng/suất; học sinh đạt học lực khá được nhận thêm 100.000 đồng/suất và học sinh giỏi được nhận thêm 150.000 đồng/suất.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, ZhiShan Foundation còn trao tặng thêm sách và tài liệu học tập, nhằm giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng đọc và nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi.

“Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ, đồng thời là nguồn động viên giúp học sinh khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn”, bà Nguyễn Thị Huy –Phó Chủ tịch UBND P. Hương Trà chia sẻ.