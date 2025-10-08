Trao học bổng cho 94 học sinh vượt khó của 5 xã

Trao học bổng cho các em học sinh

Theo đó, Tổ chức Zhishan Foundation đã trao 94 suất học bổng cho học sinh thuộc 5 xã: Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Vinh Lộc và Chân Mây - Lăng Cô, với tổng trị giá gần 91 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi em còn nhận được một phần quà là sách, trị giá khoảng 400.000 đồng, nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em cho biết: “Chúng tôi mong rằng những suất học bổng và phần quà nhỏ này sẽ tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức xã hội và các đơn vị tài trợ trong việc chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần tạo điều kiện để các em phấn đấu vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng học tập.