Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

HNN.VN - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), ngày 14/10, tại Hội trường UBND xã Đan Điền, Hội LHPN xã Đan Điền phối hợp với Quỹ Những trái tim Huế tổ chức chương trình trao học bổng " Ngày mai", năm học 2025- 2026 cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Kim Trà, Hương Trà

 Trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Tại buổi lễ, Quỹ Những Trái Tim Huế đã trao tặng 18 suất quà, tổng trị giá 38 triệu đồng, cho các em học sinh nghèo vượt khó, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trong năm học mới.
Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội LHPN xã đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ Những Trái tim Huế và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Những phần quà ý nghĩa không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Thảo Vy
phụ nữ đan điền học bổng
